Officiellement : l'Algérie met fin à l'ère Vladimir Petković

La Fédération algérienne de football a mis fin, ce lundi soir, à l'ère de l'entraîneur Vladimir Petkovic, après avoir annoncé la fin, d'un commun accord, de la relation contractuelle qui la liait au technicien bosno-suisse et à son staff technique. Une nouvelle étape s'ouvre ainsi dans le parcours de la sélection algérienne, en vue des échéances à venir.

La Fédération algérienne de football a annoncé, dans un communiqué officiel, la fin de la relation contractuelle qui la liait à l'entraîneur Vladimir Petkovic et à son staff technique, précisant que cette décision a été prise d'un commun accord entre les deux parties.

La Fédération a indiqué que Petkovic a mis un terme à son aventure avec la sélection algérienne après une période de 29 mois, durant laquelle il a assuré la direction du staff technique de la sélection nationale et dirigé les Verts dans de nombreuses compétitions et échéances.

La Fédération algérienne de football a adressé ses sincères remerciements et sa reconnaissance à Vladimir Petkovic ainsi qu'à l'ensemble des membres de son staff technique, saluant le professionnalisme, l'engagement et le dévouement dont ils ont fait preuve dans l'accomplissement de leurs missions tout au long de leur période de travail avec la sélection.

La Fédération a affirmé que le staff technique a fourni d'importants efforts durant la période de direction de la sélection nationale, exprimant sa reconnaissance pour le travail accompli tout au long des derniers mois et pour la contribution apportée au service du football algérien.

En conclusion de son communiqué, la Fédération algérienne de football a souhaité à l'entraîneur Vladimir Petkovic et à tous ses adjoints plein de réussite et de succès dans leurs prochaines étapes, exprimant son estime pour la relation professionnelle qui a uni les deux parties tout au long de leur collaboration.