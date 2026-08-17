Officiellement : Infantino remercie le Maroc et la CAF

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a salué le grand succès de la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026, adressant ses remerciements à la Confédération africaine de football (CAF) ainsi qu'au Maroc, après la clôture d'un tournoi qui a vu le sacre du Cameroun, titré pour la première fois de son histoire.

Infantino a assisté à la finale disputée dans la capitale marocaine, Rabat, et a déclaré sur le site officiel de la FIFA : « La Coupe d'Afrique des nations, organisée par la Confédération africaine et le Maroc, a été un immense succès. Je félicite la Confédération africaine, le Maroc, ainsi que toutes les sélections et les magnifiques supporters. »

Le président de la FIFA a ajouté : « J'adresse mes plus vifs remerciements à la Confédération africaine de football, présidée par Patrice Motsepe, à la Fédération royale marocaine de football, présidée par Fouzi Lekjaa, ainsi qu'à tous les Marocains pour l'organisation de ce tournoi remarquable qui a mis en lumière le football féminin. »

Infantino a également félicité la sélection du Cameroun après son sacre historique, en déclarant : « Je félicite le Cameroun pour sa victoire en Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 et pour avoir apporté la joie au cœur de son peuple grâce à ce premier titre. »

Le président de la FIFA n'a pas manqué de saluer la sélection du Malawi, qui a atteint la finale pour sa toute première participation au tournoi, malgré sa 151e place au classement mondial, soulignant que ses joueuses « n'ont pas seulement fait rêver leur pays, mais aussi tous ceux qui aiment le football », en référence au parcours exceptionnel qu'elles ont réalisé durant la compétition.

L'édition actuelle du tournoi a vu la participation de 16 sélections pour la première fois, et a également servi de qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil. Elle a permis à l'Algérie, au Cameroun, au Malawi et au Maroc de se qualifier directement pour le Mondial, tandis que l'Afrique du Sud et le Ghana se sont qualifiés pour la phase préliminaire des barrages.