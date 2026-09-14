Officiellement : Coutinho rejoint Neymar à Santos

Le club brésilien de Santos a officialisé le recrutement de Philippe Coutinho, l'ancien joueur de Liverpool et Barcelone, pour renforcer les rangs de l'équipe jusqu'à la fin de la saison en cours.

Coutinho rejoint ainsi Neymar, la star actuelle de Santos, après que les deux hommes ont évolué ensemble pendant de nombreuses années au sein de la sélection brésilienne.

Santos a écrit ce lundi sur sa page officielle sur « X » : « Philippe Coutinho rejoint Santos ».

Le club a ajouté : « Le club de football de Santos a finalisé les démarches pour l'engagement de Philippe Coutinho pour ce qui reste de la saison. Grâce à ses grandes qualités techniques et à sa vision perçante du jeu, en plus d'un parcours riche en succès en Europe et avec la sélection brésilienne, le milieu de terrain rejoint le club du « Peixe » sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2026.

Et de conclure : « Bienvenue au royaume du football, Coutinho. Lance-toi et enchante-nous ».

Coutinho était libre de tout contrat depuis son départ de Vasco da Gama, au cours des derniers mois, et a décidé de poursuivre sa carrière au Brésil.

Santos tenait particulièrement à renforcer ses options offensives après la récente blessure musculaire de Neymar. Ainsi, Coutinho retrouvera son compatriote et vieil ami, avec qui il a déjà joué en sélections du Brésil.

Après avoir porté les couleurs de Liverpool, Barcelone, Bayern Munich et Aston Villa, le Brésilien représente un renfort de poids pour l'équipe de Santos, qui traverse actuellement une période difficile en championnat brésilien.

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