Officiellement : Chelsea boucle une nouvelle recrue

Chelsea a annoncé officiellement ce mercredi la conclusion du transfert de l'arrière gauche espagnol Pep Chavarría, en provenance du Rayo Vallecano, afin de renforcer les rangs des Blues à partir de la saison prochaine.

Chelsea a déclaré, via son site officiel, en commentant le transfert : « Le joueur espagnol a signé un contrat avec Stamford Bridge jusqu'en 2031 et commencera à travailler avec ses nouveaux coéquipiers de l'équipe en vue de la saison 2026/27. »

Le joueur âgé de 28 ans a déclaré dans des propos accordés au site officiel des Blues : « Je suis extrêmement impatient de me mettre au travail. C'est un rêve pour moi, car Chelsea est l'un des plus grands clubs du monde. C'est une formidable opportunité, mais je suis prêt et je travaillerai dur pour aider l'équipe à réussir. »

Et d'ajouter : « Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé à atteindre ce moment, et je dois remercier ma famille. Ils m'ont toujours soutenu, et sans eux, ce jour n'aurait jamais existé. »

Chavarría a débuté sa carrière footballistique avec le club de sa ville natale, l'UE Figueres, qui évoluait alors en quatrième division espagnole, et il a disputé son premier match avec l'équipe première à l'âge de dix-huit ans face au CF Peralada. Au cours des deux saisons suivantes, la fibre offensive de l'arrière gauche s'est développée.

À l'été 2018, Chavarría a signé avec l'UE Olot, qui évoluait en troisième division, et il s'est rapidement imposé comme un joueur titulaire et l'un des éléments les plus en vue du championnat.

Il a disputé 52 matchs avec l'équipe d'Olot avant de rejoindre le Real Saragosse, qui évoluait alors en deuxième division espagnole, en août 2020. La première apparition professionnelle de Chavarría est intervenue le mois suivant, lorsqu'il a débuté un match qui s'est terminé sur un match nul 2-2 contre Las Palmas.

Une nouvelle fois, Chavarría s'est adapté à l'accession à un niveau supérieur, puisqu'il a passé deux saisons complètes avec Saragosse avant d'atteindre la première division en signant avec le Rayo en août 2022.

Au cours des quatre dernières années, Chavarría a été un pilier essentiel de l'équipe du Rayo, et il a aidé le club à écrire l'histoire, en décrochant la huitième place de la Liga deux fois de suite lors des deux dernières saisons, et en atteignant la finale de la Ligue Europa Conférence.

Chavarría a disputé 44 matchs la saison dernière, lorsque le Rayo a décroché une place en finale de la Ligue Europa Conférence, mais il s'est incliné face à Crystal Palace.

Chelsea, sous la direction de son entraîneur Xabi Alonso, poursuit ainsi la conclusion de nouveaux transferts en vue de la saison prochaine, en s'attachant les services de plusieurs joueurs, parmi lesquels notamment Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Jordan Henderson, Danny Welbeck, Marco Ballester et Valentín Barco.

Il convient de noter que Chelsea ne disputera cette saison aucune compétition européenne, après avoir occupé la dixième place du classement de la Premier League la saison dernière.