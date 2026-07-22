Le club américain de l'Inter Miami a annoncé la signature officielle de Casemiro dans le cadre d'un transfert libre, permettant à la star brésilienne du milieu de terrain d'évoluer aux côtés de l'Argentin Lionel Messi, après que les deux hommes se sont affrontés à plusieurs reprises lors des Clasicos entre le Real Madrid et le Barça.

L'Inter Miami a confirmé, dans un communiqué officiel publié ce mercredi, que Casemiro a signé un contrat courant jusqu'à la fin de la saison 2027, assorti d'une option de prolongation jusqu'en juin 2029. Le joueur sera disponible une fois les démarches d'obtention de son visa de travail achevées.

La star brésilienne portera le maillot numéro 5.

Casemiro, âgé de 34 ans, avait quitté Manchester United à l'expiration de son contrat à la fin de la saison dernière, et l'on s'attendait à ce qu'il rejoigne l'Inter Miami après la Coupe du monde 2026.

Les premiers mots de Casemiro après sa signature

L'international brésilien a exprimé sa joie de vivre cette nouvelle expérience, soulignant que son ambition de remporter davantage de titres avait été le facteur déterminant dans sa décision.

Casemiro a déclaré, dans des propos rapportés par le site de son nouveau club : « Ce qui me motive toujours, c'est de gagner et de continuer à progresser. Le projet que le club m'a présenté, ainsi que les efforts déployés pour conclure ce transfert, comptent énormément pour moi. »

Il a ajouté : « Je suis extrêmement reconnaissant de cette confiance, et j'ai hâte de la lui rendre sur le terrain comme en dehors, que ce soit lors des matches ou à l'entraînement au quotidien. Je donnerai tout ce que j'ai pour le club et ses supporters. »

Beckham : Casemiro est un champion habitué à gagner

De son côté, le copropriétaire du club, David Beckham, a salué l'arrivée de l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United, affirmant que le club avait recruté l'un des joueurs les plus titrés de sa génération.

Beckham a déclaré : « Je suis très heureux de l'arrivée de Casemiro et de sa famille à l'Inter Miami. Je l'ai toujours admiré, en tant que joueur et en tant que personne. C'est un champion habitué à gagner, et après une carrière exceptionnelle au Real Madrid et à Manchester United, je suis ravi qu'il ait choisi Miami comme nouvelle étape. »

Casemiro a déjà porté les couleurs du Real Madrid et de Manchester United, remportant plusieurs titres avec ces deux clubs, un scénario que Beckham a lui-même vécu du temps où il était joueur.

Pour sa part, le propriétaire et dirigeant du club, Jorge Mas, a affirmé que ce transfert reflétait les grandes ambitions de l'Inter Miami, précisant que le club aspirait à devenir une référence mondiale et non seulement l'un des meilleurs clubs des États-Unis.

Il a ajouté : « Casemiro incarne les valeurs sur lesquelles repose le club : le leadership, la mentalité de vainqueur et une grande expérience. Le fait qu'il ait choisi de nous rejoindre après tout ce qu'il a accompli confirme sa foi dans notre projet. »

Une carrière riche en trophées

Casemiro arrive en championnat américain au terme d'une carrière exceptionnelle, entamée avec le club brésilien de São Paulo, avant son transfert au Real Madrid en 2013, où il est devenu l'un des meilleurs milieux défensifs au monde.

En 8 saisons avec la Maison Blanche, il a disputé 336 matches, inscrivant 31 buts et délivrant 29 passes décisives, et il a contribué à la conquête de 18 titres, dont 5 Ligues des champions, 3 championnats d'Espagne et 3 Coupes du monde des clubs.

En 2022, il a rejoint Manchester United, où il a disputé 160 matches, inscrivant 26 buts et en délivrant 14 autres, contribuant à la conquête de la Coupe d'Angleterre et de la Coupe de la Ligue anglaise.

Sur le plan international, Casemiro a disputé 91 matches sous le maillot de la sélection brésilienne, remportant la Copa América 2019. Il a également participé aux éditions 2018, 2022 et 2026 de la Coupe du monde, et a disputé tous les matches de la Seleção lors du Mondial 2026, marquant un but en huitièmes de finale et délivrant une passe décisive en seizièmes de finale.