Officiellement : Bisseau signe son contrat avec le Barça jusqu'en 2031

L'ailier belge Jessy Bissiu a finalisé, ce mardi, toutes les étapes de son intégration officielle au FC Barcelone, en signant son contrat qui court jusqu'en 2031 en présence du président du club Joan Laporta dans les bureaux du club catalan, après que les Blaugrana ont versé 8,5 millions d'euros pour l'arracher au Club Bruges belge.

Le journal catalan « Sport » a indiqué que la cérémonie de signature a marqué la première apparition publique de Joan Laporta depuis qu'il s'est remis du trouble du rythme cardiaque qui l'a contraint à réduire ses activités ces derniers jours et l'a empêché de voyager avec l'équipe vers les îles Britanniques durant le stage de préparation.

Une intégration rapide au stage anglais

Bissiu avait rejoint le stage d'entraînement de l'équipe première en Angleterre vendredi dernier, où il s'est entraîné durant le week-end sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick au centre de St George's Park, avant de rentrer à Barcelone lundi avec le reste des joueurs blaugrana à l'issue du stage de préparation pour la nouvelle saison.

La participation de Bissiu à la tournée anglaise a offert à Flick l'occasion d'observer de près l'un des joueurs les plus prometteurs recrutés par le club cet été, l'attaquant étant arrivé à temps pour s'entraîner avec l'équipe lors des dernières séances avant le début de la saison.

Une bonne impression et un échange avec Flick

Bissiu a laissé une bonne impression grâce à son intégration rapide dans le vestiaire et à son sérieux à l'entraînement, s'exprimant devant les médias pour expliquer qu'il avait échangé avec Flick et qu'il était prêt à assumer tout rôle que l'entraîneur allemand voudrait lui confier.

Bien qu'il soit officiellement enregistré au FC Barcelone Atlètic (l'équipe réserve), le plan du club est de l'associer régulièrement aux entraînements de l'équipe première, le directeur sportif estimant que sa vitesse, ses qualités de dribble et sa capacité à évoluer à n'importe quel poste offensif pourraient en faire une option intéressante pour Flick au cours de la saison.

Un court repos

Après avoir accompli ces dernières formalités officielles, Bissiu profitera du repos accordé par le staff technique, l'équipe bénéficiant de deux jours de repos après son retour d'Angleterre, l'ailier belge devant reprendre les entraînements jeudi avec le reste de ses coéquipiers afin de poursuivre les préparatifs de la nouvelle saison.

Lors de la saison à venir, Bissiu cherche à s'imposer au sein de l'équipe première sans négliger de continuer à développer ses qualités avec l'équipe réserve, dans le cadre d'un plan visant à affiner son talent aux côtés de l'élite des joueurs du club catalan.