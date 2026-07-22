Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football (CAF), a annoncé une augmentation du nombre de sélections participant à la Coupe d'Afrique des Nations, à partir de la prochaine édition en 2027.

La Coupe d'Afrique des Nations 2027, organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, se déroulera du 19 juin au 17 juillet.

Lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi, en Afrique du Sud, Motsepe a déclaré que la Confédération africaine avait décidé d'augmenter le nombre de sélections participant à la Coupe d'Afrique des Nations, pour le porter à 28 équipes au lieu de 24.

Les quatre dernières éditions de la compétition africaine se sont déroulées avec la participation de 24 sélections, à commencer par l'édition 2019 disputée en Égypte, avant que la Confédération africaine ne décide d'ajouter 4 nouvelles sélections, à partir de la prochaine édition.

Motsepe a ajouté que cette démarche vise à offrir à un plus grand nombre de sélections l'opportunité de figurer dans la compétition africaine, soulignant que la CAF œuvre en permanence à renforcer la valeur de ses compétitions et à élever le niveau de la concurrence.

Il convient de noter que la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra à nouveau en 2028, puis sera organisée tous les 4 ans.