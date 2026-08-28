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Khaled Mahmoud

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Officiellement : Aston Villa recrute Jackson avec un contrat de longue durée

N. Jackson
Chelsea
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Premier League
Sénégal
Angleterre

Unai Emery obtient ce qu'il voulait

Aston Villa a officiellement finalisé le recrutement de l'attaquant international sénégalais Nicolas Jackson en provenance de Chelsea, renforçant ainsi sa ligne offensive avec un contrat de longue durée.

Le journal « The Athletic » avait révélé mardi dernier que les deux clubs étaient parvenus à un accord pour ce transfert évalué à 65 millions de livres sterling, Aston Villa versant 47,5 millions de livres d'avance pour boucler le transfert de l'attaquant sénégalais.

Jackson a signé un contrat de cinq ans à « Villa Park », assorti d'une clause permettant de prolonger l'engagement d'une année supplémentaire. Le prometteur attaquant devient le deuxième joueur à passer de Chelsea à Aston Villa lors de ce mercato, après l'arrivée d'Alejandro Garnacho sous forme de prêt avec option d'achat conditionnelle, tandis que Morgan Rogers a fait le chemin inverse en rejoignant Chelsea dans le cadre d'un transfert record de 117 millions de livres.

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Âgé de 25 ans, le joueur constituait une cible longuement attendue par la direction d'Aston Villa, lui qui figure parmi les joueurs préférés de l'entraîneur espagnol Unai Emery, lequel avait exprimé une forte volonté de l'attirer dans les rangs de l'équipe.

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Jackson avait passé la saison dernière en prêt au club allemand du Bayern Munich, où il a inscrit 8 buts en championnat, contribuant ainsi au sacre de l'équipe en Bundesliga. Malgré les informations parues en juin dernier faisant état de la volonté de Chelsea de réintégrer le joueur dans l'effectif et de sa participation effective à la préparation des Blues, il a finalement quitté la forteresse de « Stamford Bridge », devenant le deuxième attaquant à partir de Chelsea cet été après le transfert de Liam Delap à Nottingham Forest.

Pour rappel, Jackson avait signé un contrat de huit ans lors de son arrivée au club de l'ouest de Londres en provenance du club espagnol de Villarreal, contre 32 millions de livres, en 2023, et il a disputé 81 matches toutes compétitions confondues avec Chelsea, au cours desquels il a marqué 30 buts.

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