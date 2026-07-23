Officiellement : Arsenal annonce le transfert du remplaçant de Trossard

Arsenal a annoncé ce jeudi la signature officielle de l'ailier international grec Christos Tzolis, en provenance du club belge du Club Bruges, avec un contrat de longue durée, dans le cadre du renforcement de l'effectif en vue de la nouvelle saison.

Le joueur de 24 ans arrive à l'Emirates Stadium après une expérience réussie avec le Club Bruges, où il a disputé 108 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 43 buts et délivrant 45 passes décisives, devenant ainsi l'une des vedettes du club belge.

Tzolis rejoint Arsenal pour compenser le départ de l'ailier gauche belge Leandro Trossard, qui a rejoint le club turc de Beşiktaş lors du mercato estival.

Selon le communiqué d'Arsenal, Tzolis portera le maillot numéro 17 avec le champion de Premier League. Il a d'ores et déjà intégré les entraînements du groupe en vue du coup d'envoi de la nouvelle saison, tandis que le transfert reste soumis à la finalisation des dernières formalités administratives.

Arsenal n'a pas dévoilé les détails de la transaction, mais le journal britannique « The Sun » a révélé que le joueur a signé un contrat courant jusqu'en 2031 pour un montant de 35 millions de livres sterling.

Qui est Tzolis ?

Tzolis a débuté sa carrière professionnelle avec le PAOK Salonique, où il a attiré l'attention en inscrivant 20 buts en 27 matches avec l'équipe de jeunes, avant d'être promu en équipe première en 2020. Il a ensuite contribué au sacre du club en Coupe de Grèce en 2021, après avoir marqué cinq buts en quatre rencontres de la compétition.

Il a par la suite rejoint le club anglais de Norwich City, où il a rapidement laissé son empreinte en inscrivant deux buts et en délivrant deux passes décisives lors de sa première apparition face à Bournemouth en Coupe de la Ligue, avant de connaître deux prêts au FC Twente aux Pays-Bas et au Fortuna Düsseldorf en Allemagne, qui ont contribué à faire progresser son niveau.

À l'été 2024, Tzolis a rejoint le Club Bruges, où il s'est imposé comme un élément essentiel de l'équipe, qu'il a menée au sacre en Coupe de Belgique en 2025, avant de contribuer au titre de champion de Belgique lors de la saison 2025-2026.

Il a également été élu meilleur joueur du championnat belge lors de deux saisons consécutives, après avoir continué à afficher un niveau remarquable sur les plans national et européen.

Sur le plan international, Tzolis a représenté les différentes sélections de jeunes de la Grèce, avant de disputer son premier match avec l'équipe A en octobre 2020, portant son total à 34 sélections internationales à ce jour.

Berta salue la recrue

De son côté, le directeur sportif d'Arsenal, Andrea Berta, s'est réjoui de la conclusion de ce transfert, soulignant que Tzolis est un joueur offensif polyvalent, capable d'évoluer sur l'aile gauche comme à différents postes de l'attaque, doté de grandes qualités de finition et d'une belle habileté dans les espaces réduits.

Il a ajouté que le joueur a affiché des statistiques remarquables en matière de buts et de passes décisives au cours des trois dernières saisons, précisant qu'il rehaussera la qualité technique de l'équipe et apportera de l'enthousiasme ainsi qu'une forte force de caractère dans le vestiaire.