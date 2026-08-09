Officiellement : Al-Diriyah engage un ami de Sadio Mané

Le club d'Al-Diriyah, récemment promu en Saudi Pro League (dawrî Roshan saoudien pour professionnels), a annoncé l'une de ses recrues les plus marquantes durant l'actuelle période des transferts estivaux, après avoir bouclé la signature du vétéran sénégalais Idrissa Gueye, un mouvement qui reflète les ambitions de l'équipe avant sa toute première apparition parmi l'élite du football saoudien.

Al-Diriyah a dévoilé la finalisation de la transaction via ses comptes officiels, faisant d'Idrissa Gueye l'un des noms les plus en vue attirés par le club en vue de la nouvelle saison, profitant de la grande expérience que possède le joueur après de longues années passées sur les pelouses européennes.

Le club promu a tenu à présenter son nouveau joueur d'une manière au caractère particulier, écrivant sur ses plateformes : « Ici, au berceau des champions. De la cafetière de la gloire, une tasse pour "Idrissa Gueye". »

Dans une autre publication, Al-Diriyah a poursuivi la célébration de sa nouvelle recrue, déclarant : « Il ne s'est contenté que de la détermination. Au moment voulu, pour sa gloire il déploie une aile et plane. Idrissa est venu à nous, un oiseau parmi les oiseaux du bonheur », en référence au statut du joueur et à l'expérience qu'il est attendu qu'il apporte à l'équipe.

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Idrissa Gueye, âgé de 36 ans, possède un parcours riche en matchs et en expérience, ayant disputé 569 rencontres au niveau des clubs et de la sélection, dont 30 matchs en Ligue des champions de l'UEFA, en plus de 135 confrontations sous le maillot de l'équipe nationale du Sénégal.

Le joueur sénégalais a déjà représenté plusieurs grands clubs européens, notamment Lille et le Paris Saint-Germain en France, ainsi qu'Aston Villa et Everton en Angleterre, et il a affiché tout au long de sa carrière des niveaux remarquables qui ont fait de lui l'un des milieux de terrain les plus en vue de sa génération.

La signature d'Idrissa Gueye vient offrir à Al-Diriyah un élément d'expérience important avant de vivre sa première expérience en Saudi Pro League, où le joueur sera appelé à aider l'équipe à faire face à l'intensité de la concurrence, en plus de transmettre sa grande expérience au groupe de joueurs durant la nouvelle saison.