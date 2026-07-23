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Officiellement : Al-Diriyah engage l'ancien gardien d'Al-Ittihad et d'Al-Nassr

Mercato
Al Diriyah
Al Nasr FC
Al Ittihad
Saudi Pro League
A. Al Bukhari
Arabie saoudite

Le club fraîchement promu en Roshan League poursuit son recrutement de qualité.

Le club d'Al-Diriyah, tout juste promu en Roshn Saudi League, a annoncé la signature de l'ancien gardien d'Al-Ittihad et d'Al-Nassr, lors du mercato estival en cours.

Le club d'Al-Diriyah a publié, sur son compte officiel sur le réseau « X », un message annonçant la signature du gardien saoudien Amin Al-Bukhari, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son contrat avec son ancien club, Al-Fateh.

Al-Diriyah s'est tourné vers Al-Bukhari après l'échec de ses tentatives d'enrôler l'autre gardien saoudien Mohammed Al-Owais, à la suite de son transfert à Al-Hilal.

Al-Bukhari devient la quatrième recrue du club fraîchement promu en Roshn League, après Saeed Al-Rubaie d'Al-Akhdoud, Hattan Bahebri d'Al-Kholood et le Sénégalais Clayton Diandy de l'Aris Salonique grec.

Al-Diriyah sera le septième club pour lequel évoluera le gardien âgé de 29 ans en championnat saoudien, après les clubs d'Al-Ittihad, Al-Ain, Al-Ettifaq, Damac, Al-Fateh, en plus d'Al-Nassr, dont il est resté un élément entre 2020 et 2025.

Il convient de rappeler qu'Al-Diriyah participe pour la première fois de son histoire à la Roshn Saudi League, s'y étant qualifié après sa victoire face à Al-Ula lors du match de barrage décisif pour la montée depuis la Yelo League de première division.

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