Officiellement : Al-Diriyah engage l'ancien gardien d'Al-Ittihad et d'Al-Nassr

Le club d'Al-Diriyah, tout juste promu en Roshn Saudi League, a annoncé la signature de l'ancien gardien d'Al-Ittihad et d'Al-Nassr, lors du mercato estival en cours.

Le club d'Al-Diriyah a publié, sur son compte officiel sur le réseau « X », un message annonçant la signature du gardien saoudien Amin Al-Bukhari, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son contrat avec son ancien club, Al-Fateh.

Al-Diriyah s'est tourné vers Al-Bukhari après l'échec de ses tentatives d'enrôler l'autre gardien saoudien Mohammed Al-Owais, à la suite de son transfert à Al-Hilal.

Al-Bukhari devient la quatrième recrue du club fraîchement promu en Roshn League, après Saeed Al-Rubaie d'Al-Akhdoud, Hattan Bahebri d'Al-Kholood et le Sénégalais Clayton Diandy de l'Aris Salonique grec.

Al-Diriyah sera le septième club pour lequel évoluera le gardien âgé de 29 ans en championnat saoudien, après les clubs d'Al-Ittihad, Al-Ain, Al-Ettifaq, Damac, Al-Fateh, en plus d'Al-Nassr, dont il est resté un élément entre 2020 et 2025.

Il convient de rappeler qu'Al-Diriyah participe pour la première fois de son histoire à la Roshn Saudi League, s'y étant qualifié après sa victoire face à Al-Ula lors du match de barrage décisif pour la montée depuis la Yelo League de première division.