Al Ahly a officiellement tranché sur l'avenir de son joueur Imam Ashour, dans un contexte de polémique autour de son futur ces derniers temps, et plus précisément après la fin du Mondial 2026.

Les rumeurs se sont multipliées concernant un possible départ d'Imam Ashour du club rouge cet été, dans un contexte d'intérêt de clubs turcs et saoudiens.

Mais Al Ahly a mis fin à la polémique dans le dossier Imam Ashour et a officiellement annoncé la prolongation de son contrat, afin qu'il poursuive dans les rangs de l'équipe rouge jusqu'en 2030.

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Al Ahly a déclaré dans un communiqué officiel publié aux premières heures de ce mercredi matin : « Imam Ashour, joueur de l'équipe première de football, a prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2030. Cela s'est produit lors d'une réunion qui l'a rassemblé avec le docteur Essam Serageldin, président du secteur des transferts, qui a finalisé toutes les procédures administratives et financières en pleine coordination avec le capitaine Wael Gomaa, directeur sportif. »

Le communiqué a ajouté : « Lors de la réunion, le joueur a affirmé toute sa gratitude envers Al Ahly et son immense public, ainsi que sa volonté de poursuivre son parcours avec le club au cours des prochaines années. »

Al Ahly se prépare à disputer son deuxième match en première division égyptienne, vendredi prochain en soirée face à Zed, sachant qu'Imam Ashour a manqué le premier match, remporté par l'équipe rouge face à El Sharkia Enppi (3-2).







