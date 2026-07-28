Al Ahly a annoncé, ce mardi, la signature de l'Algérien Moncef Bakrar, en provenance du Dinamo Zagreb, pour une durée de 3 saisons.

Al Ahly a déclaré, dans un communiqué publié sur son site officiel : « Essam Seraj El-Din, directeur du département des transferts, s'est rendu en Croatie et a finalisé toutes les procédures financières et administratives liées au transfert de Bakrar, en coordination avec Wael Gomaa, directeur du football. »

Des rapports avaient précédemment révélé que le transfert de Bakrar avait coûté aux caisses d'Al Ahly 3 millions d'euros, en plus de primes s'élevant à 500 000, au profit du club croate du Dinamo Zagreb.

Al Ahly avait signé l'attaquant marocain Soufiane Bengueddida, en provenance du Maghreb de Fès, pour une durée de 3 saisons, en plus de la signature du duo d'Enppi Oktay Abdallah et Ali Mahmoud pour une durée de 5 saisons.

