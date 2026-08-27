Officiellement : Al Ahly annonce la prolongation du contrat de Marwan Attia

Le club égyptien d'Al Ahly a annoncé, tôt ce jeudi matin, la prolongation du contrat de son joueur Marwan Attia, qui poursuivra ainsi son aventure au sein du club rouge jusqu'en 2030.

Al Ahly a indiqué dans un communiqué officiel publié sur ses comptes de réseaux sociaux : « Marwan Attia, joueur de l'équipe première de football, a prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2030. Cela s'est concrétisé lors d'une réunion tenue ce soir avec le docteur Essam Serageldin, président du secteur des contrats, qui a finalisé l'ensemble des démarches administratives et financières en pleine coordination avec Wael Gomaa, le directeur sportif. »

Le communiqué ajoute : « Le joueur a exprimé sa grande satisfaction de prolonger son contrat et de poursuivre son parcours avec Al Ahly et ses supporters au cours des prochaines années. »

Marwan Attia a été titulaire lors du premier match d'Al Ahly en championnat d'Égypte de première division, dimanche dernier, et a inscrit un but somptueux dans la victoire face à El Sharkia Enppi (3-2).

Al Ahly se prépare à disputer son deuxième match en championnat d'Égypte de première division, vendredi prochain en soirée, face à Zed.

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