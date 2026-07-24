Le club égyptien d'Al Ahly a annoncé son accord avec le FC Barcelone pour l'affronter lors d'un match amical comptant pour le Trophée Joan Gamper.

Al Ahly a publié, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, un communiqué par lequel il a annoncé l'accord conclu avec le FC Barcelone pour disputer ce match amical le 19 août prochain, au stade Spotify Camp Nou.

Cet accord fait suite à la visite en Espagne d'une délégation officielle de la société de football d'Al Ahly, composée d'Ahmed Hossam Awad et de Nira Ali, effectuée dans le but d'apporter les dernières touches à l'organisation de la rencontre.

Al Ahly a précisé que cette démarche s'inscrivait dans le cadre des efforts de sa société de football visant à renforcer la présence internationale du club et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération avec les plus grands clubs et institutions sportives d'Europe.

Cette initiative intervient après la transaction conclue par le FC Barcelone avec Al Ahly, le club catalan ayant recruté définitivement le jeune attaquant Hamza Abdelkarim, après l'avoir eu en prêt lors de la seconde moitié de la saison dernière.

Le Trophée Joan Gamper est l'événement annuel au cours duquel le FC Barcelone présente son équipe première à ses supporters avant le début de la nouvelle saison.

La compétition a vu le jour pour la première fois en 1966 avec la participation de 4 équipes, avant que le format ne soit modifié pour ne réunir que deux équipes depuis l'édition de 1997.

À noter qu'Al Ahly sera la première équipe arabe et africaine à être choisie pour affronter le FC Barcelone pour le Trophée Joan Gamper, les participants précédents s'étant toujours limités à des clubs d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord.