Ahmed Hegazi n'a pas attendu longtemps après avoir annoncé sa retraite du football. Le défenseur international égyptien a en effet entamé un nouveau chapitre de sa carrière, mais cette fois en dehors des terrains, après que le club saoudien de NEOM a annoncé sa nomination au poste d'adjoint du directeur sportif.

Le club a précisé, via son compte officiel sur les réseaux sociaux, la nomination de son ancien capitaine à ce nouveau poste, quelques jours seulement après l'annonce de sa retraite sportive à l'issue de son contrat avec l'équipe.

NEOM a écrit dans son communiqué : « Après des années de dévouement sur les terrains, un nouveau chapitre dans la carrière d'un capitaine qui a bouclé son parcours sous les couleurs de NEOM, et avec qui il repart avec passion et une ambition plus grande encore : le capitaine Ahmed Hegazi, adjoint du directeur sportif du club de NEOM. »

Le club a ajouté : « Bienvenue chez toi de nouveau, capitaine Ahmed, et nous te souhaitons pleine réussite dans ta nouvelle mission. »

Hegazi avait officiellement annoncé sa retraite du football il y a quelques jours, au terme d'une carrière bien remplie sur les plans national et international, qu'il a conclue sous le maillot de NEOM, qu'il avait rejoint à l'été 2024 en provenance d'Al-Ittihad Djeddah.

Au cours de son passage avec NEOM, le défenseur âgé de 35 ans a disputé 52 matchs dans les différentes compétitions, marquant un but et délivrant une passe décisive, tout en apportant son expérience de leader dans la montée de l'équipe et la consolidation de son projet sportif.

La décision de NEOM de mettre à profit l'expérience de Hegazi en dehors du terrain reflète la confiance de la direction du club dans ses qualités de meneur et de gestionnaire, lui qui fut l'un des éléments les plus marquants du vestiaire au cours des deux dernières saisons.

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