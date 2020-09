OFFICIEL - Wolverhampton recrute Nelson Semedo

Le défenseur portugais est devenu le cinquième homme à rejoindre les rangs de Nuno Espirito Santo à Molineux cet été.

Les Wolves ont officialisé le recrutement de Nelson Semedo de Barcelone pour 30 millions d'euros environ. Le montant de l'accord final pourraient atteindre environ 40 millions d'euros, en prenant en compte les bonus, le Barça confirmant le départ de Semedo via son site officiel mercredi. "Le et le Wanderers Football Club sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Nélson Semedo", indique le communiqué le géant catalan.

"Le club anglais paiera 30 millions d'euros plus 10 de plus en variables. Le FC Barcelone tient à exprimer publiquement sa gratitude à Nélson Semedo pour son engagement et son dévouement et lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir", a ajouté le Barça. Le latéral droit portugais avait déjà fait ses adieux au club catalan sur Instagram dans la nuit de lundi à mardi : "Merci beaucoup Barcelone de m'avoir donné l'opportunité de vivre le rêve de porter ce maillot, de jouer au Camp Nou, d'apprendre et de profiter du meilleur du monde", a notamment écrit Nelson Semedo.

Le président des Wolves, Jeff Shi, a exprimé sa joie après avoir vu le défenseur s'engager dans un contrat de trois ans à Molineux avec l'option d'une prolongation jusqu'en 2025, tout en soulignant l'ambition du club de continuer à progresser dans les saisons à venir : "'Progresser dans le coeur' est l’une de nos valeurs fondamentales chez les Wolves. Pour un membre du staff, pour un joueur, pour tout le club, nous faisons tous de gros efforts pour progresser continuellement. Ce n’est pas souvent que nous avons l’opportunité de recruter un joueur de classe mondiale dans un club de classe mondiale. La signature de Nelson Semedo montre que nous n'arrêterons jamais de progresser et que nous avons toujours faim et humilité dans notre cœur".

Nelson Semedo a justifié son choix : "J'ai choisi les Wolves parce que c'est une très bonne équipe qui joue un très bon football. L'année dernière, ils ont fait une très bonne saison et c'est une équipe très importante en , mais aussi en Europe. J'espère que cette année, nous pourrons faire de très bonnes choses. (...) L'entraîneur Nuno est un très bon entraîneur. Il a fait de très bonnes choses ici aux Wolves, et dans d'autres équipes aussi. Je suis sûr que je vais beaucoup apprendre de lui".

"Ils peuvent s'attendre à un latéral droit moderne, qui aime attaquer. Je peux apporter du rythme à l'équipe, de la vitesse. J'aime aller vers l'avant et revenir. Ils peuvent s'attendre à beaucoup de travail et à beaucoup d'ambition. Je suis très excité d'être ici. C'est une très bonne équipe. Jouer en est un rêve pour moi aussi. Donc, je suis très excité de débuter, de rencontrer mes coéquipiers et de commencer à m'entraîner", a ajouté l'international portugais.

Arrivé au FC Barcelone en 2017 en provenance de , Nelson Semedo quitte le Camp Nou après avoir remporté quatre trophées majeurs au cours de son séjour au club, dont deux titres en . L'international portugais n'a jamais réussi à maximiser son potentiel au Barça et tentera de s'imposer chez les Wolves. Il remplacera numériquement Matt Doherty parti à durant l'intersaison.