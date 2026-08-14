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AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Officiel : Vlahovic marche sur les traces de Salah

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Un nouveau défi

L'attaquant serbe Dusan Vlahovic a rejoint un nouveau club cet été, dans le cadre d'un transfert libre, à l'issue de son contrat avec la Juventus.

Le club de Besiktas a annoncé l'engagement de Dusan Vlahovic jusqu'à la fin de la saison 2028-2029, après quatre saisons passées par l'attaquant sous le maillot de la Juventus.

La star égyptienne Mohamed Salah avait également rejoint le championnat turc, par la porte de Trabzonspor, dans le cadre d'un transfert libre cet été.

Le club turc a annoncé, mercredi dernier, l'ouverture des négociations avec le joueur serbe, avant que celles-ci ne se concluent hier, jeudi, par la signature du contrat. Le joueur sera présenté aujourd'hui, vendredi, à 19h00 heure locale, au stade Tüpraş, en présence des supporters du club dans les tribunes inférieures.

Besiktas a déclaré dans un communiqué officiel : « Concernant le transfert du footballeur professionnel Dusan Vlahovic, un contrat de trois ans a été signé avec le joueur, prenant effet à compter de la saison 2026-2027 et jusqu'à la fin de la saison 2028-2029. Le joueur percevra une somme garantie de 7,5 millions d'euros par saison. »

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Vlahovic, âgé de 26 ans, avait rejoint la Juventus en janvier 2022 en provenance de la Fiorentina pour 80 millions d'euros, après s'être imposé comme l'un des attaquants les plus en vue du championnat italien.

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