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Hussein Hamdy

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Officiel : une star du Real Madrid rejoint la Serie A

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Un nouveau défi

Un joueur en vue des rangs du Real Madrid a rejoint officiellement le championnat italien, afin d'entamer un nouveau défi la saison prochaine.

La Fiorentina a annoncé l'arrivée de l'Argentin Franco Mastantuono, en provenance du Real Madrid, sous forme de prêt, selon ce qu'a publié le club italien dans un communiqué officiel.

La Fiorentina a précisé qu'elle avait engagé, sous forme de prêt, Franco Mastantuono, après avoir obtenu les droits sur ses services sportifs auprès du Real Madrid.

Le club a ajouté que Mastantuono, né dans la ville d'Azul en Argentine le 14 août 2007, a gravi les échelons des équipes de jeunes du club de River Plate, avant de faire ses débuts avec l'équipe première à l'âge de seize ans. Depuis lors, il a disputé 64 matches sous le maillot de River Plate, au cours desquels il a inscrit 10 buts.

Le communiqué a indiqué que la nouvelle recrue de la Fiorentina a participé avec le Real Madrid la saison dernière à 35 matches dans diverses compétitions, à savoir le championnat d'Espagne, la Ligue des champions, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, y marquant 3 buts.

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La Fiorentina a également confirmé que Mastantuono est le plus jeune joueur à faire ses débuts avec la sélection A d'Argentine, et qu'il a porté le maillot de l'Albiceleste à quatre reprises.

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