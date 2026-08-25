Officiel : une star de Manchester City rejoint Tottenham

Tottenham Hotspur a officialisé le recrutement de Savinho en provenance de Manchester City (sans dévoiler la durée du contrat), sous réserve de l'obtention du permis de travail, l'ailier brésilien devenant ainsi une nouvelle recrue des Spurs.

Savinho a déclaré : « Cela a pris un peu de temps, mais je suis très heureux d'être ici. C'est une opportunité formidable dans un club prestigieux, avec l'un des meilleurs entraîneurs du monde. »

Il a ajouté : « Dès que j'ai discuté avec l'entraîneur, j'ai compris que je devais venir ici. Il m'a dit qu'il voulait m'aider à atteindre le plus haut niveau, et je suis convaincu que nous pouvons y parvenir ensemble, en tant qu'équipe. »

Johan Lange, le directeur sportif, a déclaré : « Savinho est un joueur qui figurait parmi nos cibles depuis un certain temps, et je suis heureux qu'il rejoigne désormais Tottenham Hotspur. Il a déjà démontré sa qualité au plus haut niveau, et nous pensons que ses capacités, son style et sa mentalité s'accorderont parfaitement avec l'équipe que nous construisons ici. »

Il a ajouté : « Je sais qu'il enthousiasmera nos supporters à chaque fois qu'il touchera le ballon, et j'ai hâte de suivre sa progression sous la direction de Roberto. »

Roberto De Zerbi, l'entraîneur, a déclaré : « Savinho est un joueur qui apporte de l'énergie, de l'imagination et de la qualité sur les côtés. Il a le courage d'affronter les défenseurs et la capacité de changer le cours d'un match grâce à sa créativité. »

Il a ajouté : « Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous, et j'ai hâte de travailler avec lui, de l'aider à continuer de progresser et de le voir apporter sa personnalité à l'équipe. »

Âgé de 22 ans, Savinho se distingue par sa vitesse et son côté spectaculaire au poste d'ailier. International brésilien, il a rejoint Tottenham Hotspur après deux saisons passées à Manchester City.



Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »