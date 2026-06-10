À quelques jours de la rencontre très attendue entre les sélections du Maroc et du Brésil dans le cadre de la Coupe du monde 2026, la Commission des arbitres de la Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé l’équipe arbitrale chargée de diriger la rencontre.

Pour officier cette rencontre phare du groupe 3, très attendue par les supporters, la FIFA a désigné l’équipe européenne emmenée par l’arbitre slovène Slavko Vinčić.

Il sera assisté de ses compatriotes Tomaj Klančnik (premier assistant) et Andraz Kovačič (deuxième assistant), tandis que le Suisse Sandro Schärer assumera les fonctions de quatrième arbitre, épaulé par Stephanie de Almeida en tant qu’assistante de réserve.

La rencontre est programmée le 14 juin 2026 et comptera pour le groupe 3, où Maroc et Brésil retrouveront Haïti et l’Écosse.

La compétition, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, débutera le 10 juin et s’achèvera le 19 juillet, marquant une étape historique avec la participation de 48 sélections.

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