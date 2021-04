OFFICIEL - Un an après, Watford est promu en Premier League

Un an après sa descente en Championship, Watford est assuré de remonter dans l'élite du football anglais.

Ce n'était qu'une question de temps, c'est désormais une certitude. Un an après sa descente en Championship, Watford va retrouver la Premier League la saison prochaine. Ce samedi, le club Watford a scellé son retour instantané dans l'élite anglaise en s'emparant de la deuxième place de promotion automatique du championnat.

Le pénalty précoce inscrit par l'ancien rennais Ismaila Sarr a permis à Watford de l'emporter contre Millwall (1-0) sur la plus petite des marges. Résultat qui a donné à Watford une avance suffisante de 10 points sur Brentford, troisième. Mathématiquement sûrs de remonter, les Hornets peuvent enfin exulter.

Norwich, Watford et bientôt Bournemouth ?

Et avec Norwich déjà assuré de la première place, deux des trois clubs descendus la saison dernière ne seront donc restés qu'une saison en Championship. Pourtant, les clubs relégués ont souvent trouvé délicat de s'habituer à la différence notable entre la première et la deuxième division. Pour cette raison, être déjà de retour en Premier League n'a rien d'une chose aisée, et cela n'arrive pas si souvent que cela. Ce qui rend l'exploit de Norwich et Watford d'autant plus impressionnant.

Newcastle United et West Bromwich Albion ont été les dernières équipes à faire de même. Désormais, cela pourrait être au tour de Bournemouth de réaliser l'exploit. Ce qui signifierait un parfait trois sur trois. Les Cherries occupent la quatrième place du championnat et ont la garantie d'une place dans les barrages. Tout reste donc possible.