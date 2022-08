Samuel Umtiti se rendra aujourd'hui en Italie pour finaliser son transfert à Lecce, en Serie A.

Le défenseur central du FC Barcelone passera le reste de la saison en Italie, mais le club catalan continuera de payer son salaire - il recevra des compléments en fonction du nombre de matchs que le Français jouera pour Lecce.

Umtiti a traversé des années difficiles. Il a d'abord rejoint Barcelone en provenance de Lyon à l'été 2016 et ses deux premières saisons au Camp Nou ont été étonnantes - il semblait et jouait comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du football européen. Il a aidé la France à remporter la Coupe du monde 2018 en Russie, mais il est revenu et a subi une blessure qui a sévèrement limité ses minutes de jeu depuis.

Umtiti n'allait jamais gagner du temps de jeu à Barcelone cette saison - Xavi Hernandez a Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Gerard Piqué et Eric Garcia à son poste. Partir en prêt est une chance pour lui de prouver qu'il peut encore rivaliser avec l'élite et espérer obtenir un transfert permanent en 2023.