Le club italien du Torino a annoncé, ce mardi, avoir officiellement recruté l'Algérien Rafik Belghali en provenance de l'Hellas Vérone, dans le cadre d'un transfert définitif.

Le Torino a indiqué dans un communiqué officiel que le club avait obtenu de l'Hellas Vérone les droits sportifs du joueur Rafik Belghali de manière définitive.

Belghali est né dans la ville belge de Louvain le 7 juin 2002. Il a débuté sa carrière footballistique dans les catégories de jeunes des clubs de Saint-Trond, du PSV Eindhoven, du Lierse, de Zulte Waregem et de Lommel, avant de disputer son premier match avec l'équipe première du club de Lommel en 2021.

Avec Lommel, Belghali a disputé au total 48 matchs en Challenger Pro League, la deuxième division, ainsi qu'en Coupe de Belgique, inscrivant 7 buts et délivrant 3 passes décisives.

Belghali a rejoint Malines lors de l'été 2023, avec qui il a disputé au total 50 matchs en première division belge, lors des phases de play-offs et en Coupe de Belgique, inscrivant 3 buts et délivrant 3 passes décisives.

Belghali a rejoint l'Hellas Vérone lors de la saison 2025-2026, et a disputé son premier match en Serie A le 25 août 2025, lors de la rencontre disputée à l'extérieur face à l'Udinese.

Belghali a disputé au total 26 matchs avec l'Hellas Vérone, au cours desquels il a inscrit deux buts.

Belghali a également participé à 17 matchs avec la sélection algérienne, inscrivant deux buts, et a pris part avec l'équipe de son pays à la Coupe du monde 2026, disputant l'intégralité de ses quatre matchs et marquant un but face à l'Autriche.



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