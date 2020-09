OFFICIEL - Thiago Alcantara signe à Liverpool

Comme c’était pressenti, le milieu espagnol Thiago Alcantara quitte le Bayern Munich et rejoint Liverpool. Il a paraphé un deal de quatre ans.

Thiago Alcantara est désormais un joueur de . A 29 ans et après sept ans passés à Munich, le milieu espagnol s’est donc engagé avec le club champion d’ . Sa durée de contrat est de quatre ans. Du côté d’Anfield, il portera le maillot numéro 6.

Quelques instants après avoir lié son avenir à celui des Reds, Thiago a déclaré à Liverpoolfc.com: «Je pense que c'est une sensation incroyable. J'attendais ce moment depuis longtemps et je suis très, très heureux d'être ici. Quand les années passent, vous essayez de gagner autant que vous le pouvez - et lorsque vous gagnez, vous voulez gagner plus. Je pense que ce club décrit aussi ce que je suis; Je veux atteindre tous les objectifs, gagner le plus de trophées possible ».

« Retrouver une atmosphère familiale »

Thiago s’était déjà exprimé dans la matinée sur les réseaux sociaux en laissant un message d’adieu au Bayern. Dans sa déclaration, il a expliqué pourquoi il changeait de club : « Ma décision est purement sportive. Je pars car je veux encore me développer en tant que joueur ».

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Du côté de l’Allianz Arena, Thiago a dit avoir appris ce que c’était la tradition. Il espère avoir le même sentiment sur les bords de la Mersey. «Il y a aussi ce genre d’atmosphère familiale dont j'ai besoin parce que nous aimons avoir une relation très étroite avec le club et je pense que je le ressentirai, j'aurai ce sentiment, avec ce club aussi », a-t-il confié.

L’international espagnol a été transféré pour un montant de 21M€, mais ce prix pourrait éventuellement monter à 27M€. Il est le deuxième renfort des Reds de l’intersaison après le grec Kostas Tsimikas.