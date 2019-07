OFFICIEL : Tanguy Ndombele quitte l'OL pour Tottenham

L'Olympique Lyonnais a annoncé le transfert de Tanguy Ndombele à Tottenham. Montant de l'opération : 60M€ auxquels s'ajoutent 10M€ de bonus.

C'est désormais officiel : Tanguy Ndombele portera bien le maillot de la saison prochaine, lui qui a signé chez les Spurs jusqu'en 2025..

L'Olympique Lyonnais a confirmé le départ du milieu international français vers les Spurs, via un communiqué officiel publié ce mardi soir.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international Tanguy Ndombelé au club de @SpursOfficial pour un montant de 60 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 10 M€. pic.twitter.com/uScRIkIWvK — Olympique Lyonnais (@OL) 2 juillet 2019

L'OL remercie @T_Ndombele pour son implication sous le maillot du club depuis son arrivée en 2017 et le félicite pour son professionnalisme et ses performances qui lui ont notamment permis d’intégrer l’équipe de . Il lui souhaite une grande réussite avec son nouveau club. pic.twitter.com/lafRfLmK48 — Olympique Lyonnais (@OL) 2 juillet 2019

Tanguy Ndombele va donc ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en , dans un championnat qui semble taillé pour ses caractéristiques. Arrivé à il y a deux ans en provenance d'Amiens dans un relatif anonymat, le puissant milieu de terrain s'est révélé sous les couleurs de l'OL, où de nombreuses prestations de très haut niveau lui ont permis d'intégrer l'équipe de France.

Barça : Une décision prise pour Dembélé ?

L'article continue ci-dessous

Encore perfectible sur le plan de la régularité, le milieu relayeur, qui formait cette saison un tandem avec Houssem Aouar, avait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries britanniques, ainsi que du ou encore de la . Sa qualité de dribbles et ses contrôles orientés, alliés à son potentiel athlétique, ne sont pas passé inaperçus pour ces différents poids lourds. Mais le choix de l'ancien Amiénois s'est donc porté sur Tottenham, un club finaliste de la dernière édition de la , et en constants progrès dans la hiérarchie du football anglais et européen depuis plusieurs années.

Mauricio Pochettino, le manager des Spurs, souhaitait absolument renforcer son entrejeu avec l'international français. Le transfert de Ndombele traduit d'ailleurs l'immense volonté du technicien argentin puisque Tottenham - qui n'avait pas dépensé un euro lors du dernier mercato d'été - n'est pas une écurie habituée à faire des folies sur le marché des transferts, au contraire de ses concurrents sur la scène anglaise.

Pour les Spurs, cette opération constitue un achat record, comme elle représente, aussi, la vente la plus fructueuse de l'histoire de l'OL. Après le départ du latéral gauche Ferland Mendy pour 50 millions d'euros au , le club rhodanien commence ce mercato très fort au rayon des départs...