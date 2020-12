OFFICIEL - Szoboszlai signe à Leipzig

Le talentueux hongrois de 20 ans était sur le radar de nombreux clubs, mais a pris la décision de quitter Red Bull Salzburg pour rejoindre Leipzig.

En quelques mois, Dominik Szoboszlai a mis l'Europe à ses pieds. Très performant avec le Red Bull en notamment mais aussi avec la sélection hongroise, le jeune joueur de 20 ans était très courtisé par plusieurs clubs européens dont . Mais le milieu de terrain a choisi de rester dans le giron Red Bull en rejoignant la et l'ambitieux club du . Les deux clubs ont officialisé la nouvelle ce jeudi.

OFFIZIELL: Dominik #Szoboszlai wechselt in die deutsche und unterschreibt bei RB Leipzig einen Vertrag bis Sommer 2025.



DANKE für alles, Domi und alles Gute! #EinerVonUns #MadeinSalzburg pic.twitter.com/YW3nlxEfcZ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 17, 2020

Dominik Szoboszlai est transféré contre la somme d'environ 25 millions d'euros. La semaine passée, Sky Germanyaffirmait que Dominik Szoboszlai avait décidé de rejoindre le club de Bundesliga, avant d'expliquer ce jeudi que le joueur allait passer sa visite médicale et que le transfert allait coûter 20 millions d'euros au RB Leipzig. Le troisième de Bundesliga a publié une vidéo pour officialiser la venue de l'international hongrois.

De son côté, le club de Salzbourg a communiqué sur ce sujet officialisant le départ de son joueur : "Dominik Szoboszlai rejoint la Bundesliga allemande et signe un contrat avec le RB Leipzig jusqu'à l'été 2025". Sa signature peut être considérée comme un gros coup pour la formation de Bundesliga actuellement troisième au classement, le et le ayant également surveillé de près son développement.

Dominik Szoboszlai RB Leipzig pic.twitter.com/qqU4MMqVjN — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) December 17, 2020

Des apparitions accrocheuses sur les scènes nationales et continentales ont attiré l'attention de Szoboszlai sur les équipes de premier plan à travers l'Europe, avec deux buts enregistrés en six sorties en Ligue des champions. L'intérêt pour obtenir ses services a commencé à augmenter une fois qu'il est devenu évident qu'il serait disponible pendant le mercato d'hiver. Leipzig a maintenant remporté cette course et l'ajoutera à un bassin de talents offensifs qui comprend déjà Emil Forsberg, Dani Olmo, Christopher Nkunku et Justin Kluivert.

Szoboszlai aura également l'occasion de continuer à jouer la Ligue des champions en 2021, l'équipe de Julian Nagelsmann ayant éliminé de cette compétition pour se qualifier pour les huitièmes de finale avec un choc contre . Arsenal sera parmi les observateurs intéressés lorsque le jeune se rendra en pour une éventuelle sortie à Anfield. Ces derniers avaient fait du Hongrois une de leurs priorités et l'avaient clamé ouvertement par la voix d'Edu.

"Ce dont nous avons besoin est assez clair. Nous avons besoin d'un joueur avec de la créativité au milieu. Nous n'avons pas ça dans l'équipe pour le moment", avait indiqué Edu, alors que Szoboszlai aurait parfaitement rempli ce rôle. Désormais, le Hongrois de 20 ans va devoir confirmer à Leipzig et tenter de poursuivre une ascension aussi fulgurante que celle d'Erling Haaland.