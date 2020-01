Officiel - Steven Nzonzi est Rennais

Le milieu de terrain champion du monde rejoint le club breton au moins jusqu'à la fin de la saison après six mois à Galatasaray.

C'était attendu depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Steven Nzonzi s'est engagé avec le en prêt jusqu'à l'issue de la saison et avec une saison supplémentaire en option.

"Steven Nzonzi vient renforcer l’entrejeu rennais. Prêté par l’AS Rome à lors de la première partie de saison, l’international français aux 14 sélections a choisi le Stade Rennais F.C. et son projet", a fait savoir le club breton dans un communiqué.

[#MercatoSRFC]



✍ Le #StadeRennais F.C. est fier de vous annoncer la venue jusqu’à la fin de la saison de Steven #Nzonzi, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018. (avec une option d'un an supplémentaire)

➡ https://t.co/LsSR2Sj1Gf

---#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/skR4weYZvK — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 31, 2020

"Après avoir satisfait à la visite médicale, Steven Nzonzi a paraphé son contrat cet après-midi (vendredi), il assistera ce soir au derby face à . Notre nouveau milieu de terrain, qui va découvrir la Conforama, portera le numéro 25."

Arrivé à la Roma à l'été 2018 après avoir gagné la avec les Bleus, Steven Nzonzi était prêté par le club italien à Galatasaray lors des six premiers mois de la saison, sans parvenir à s'imposer en . L'international tricolore va désormais connaître une première expérience en avec une ambitieuse équipe rennaise, troisième du classement et qualifiée en quarts de finale d'une dont elle est tenante du titre.

"Steven Nzonzi ? C’est un profil très intéressant. Oui, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je n’ai pas d’informations à vous donner. C’est un mercato qui n’est pas simple. On va essayer de faire des choses mais on n’est pas sûr de pouvoir y arriver", disait de lui Julien Stephan il y a quelques jours. Voilà son souhait exaucé.