OFFICIEL - Simon Kjaer prolonge à Milan jusqu'en juin 2024

L'AC Milan a annoncé le renouvellement de contrat de son défenseur central danois. Il est désormais lié au club transalpin jusqu'en juin 2024.

Le Milan AC et Simon Kjaer vont continuer leur aventure commune. Les Rossoneri ont annoncé le renouvellement du contrat du défenseur danois jusqu'au 30 juin 2024. Le mariage entre le "Diavolo" et l'ancien défenseur de Palerme, de la Roma et de l'Atalanta, pièce fondamentale dans l'échiquier tactique de Stefano Pioli, se poursuit.

L'AC Milan tout heureux de prolonger son pilier

"L'AC Milan est heureux d'annoncer le renouvellement du contrat de Simon Thorup Kjær jusqu'au 30 juin 2024. Professionnel exemplaire sur et en dehors du terrain, capitaine du Danemark et inclus dans la liste des 30 candidats au Ballon d'Or 2021, il a rejoint les Rossoneri en janvier 2020, faisant ses débuts lors du match de Coppa Italia contre SPAL. Après 66 apparitions et 1 but, marqué à Old Trafford contre Manchester United, Kjær et l'AC Milan vont continuer leur chemin ensemble", a écrit le club.

Après avoir signé son nouveau contrat avec l'AC Milan, Simon Kjaer a fait quelques déclarations sur les canaux officiels du club. Le Danois de 32 ans est désireux de continuer à progresser et a promis aux supporters de tout faire pour enfin décrocher un titre avec les pensionnaires de l'AC Milan. Son objectif ultime depuis son arrivée.

VIDEO - Le premier footballeur en activité à faire son coming out

"Bonjour à tous ! Je suis très fier d'être ici jusqu'en 2024. Mon rêve est de gagner quelque chose avant de partir d'ici. Je vous promets que nous ferons de notre mieux, tant de ma part que de celle de l'équipe : nous ferons tout ce que nous pouvons faire. Forza Milan !", a confié l'ex-défenseur du LOSC. Depuis son retour, Simon Kjaer n'a cessé de progresser et s'est imposé comme l'un des meilleurs d'Europe à son poste, étant exemplaire si bien en club que sous les couleurs de sa sélection nationale.