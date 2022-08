OFFICIEL : Schmeichel signe à Nice

Kasper Schmeichel quitte Leicester City après que Nice ait trouvé un accord pour signer le gardien de 35 ans.

Kasper Schmeichel a mis fin à son séjour de 11 ans à Leicester en signant à Nice alors que les Foxes n'ont toujours pas fait de recrutement estival.

Le gardien de but international danois de 35 ans a passé sa visite médicale avec le club de Ligue 1 après qu'un accord ait été trouvé entre les deux clubs.

Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, a admis ce week-end que Schmeichel serait autorisé à mettre fin à son séjour de 11 ans au King Power Stadium s'il trouvait un nouveau club.

Le capitaine des Foxes a été un pilier de la période la plus faste de l'histoire du club, qui a remporté le championnat et la promotion en 2013/14, le titre de Premier League en 2015/16, ainsi que la FA Cup et le Community Shield en 2021.