OFFICIEL - Santi Cazorla s’engage avec Al-Sadd

Après la fin de son expérience à Villarreal, le milieu espagnol Santi Cazorla a pris la direction du Qatar et du club d’Al-Sadd.

A 36 ans, Santi Cazorla va relever un nouveau défi. Après deux ans passés à , mais aussi et surtout 17 saisons vécues dans les championnats majeurs européens, le milieu de terrain espagnol a choisi de s’exiler au et s’engager avec la formation d’Al-Sadd.

Cazorla retrouve Xavi

Annoncé il y a plusieurs jours déjà, le transfert a été officialisé ce vendredi. L’international ibérique a paraphé un contrat de deux ans avec les champions de Qatar en titre. Par le passé, ce club a aussi vu passer un certain Raul Gonzalez Blanco dans ses rangs.

Après avoir paraphé son deal, Cazorla a exprimé sa satisfaction e débarquant à Al-Sadd. "C’est le plus grand club du Qatar et c'est un grand honneur d'être ici et de faire partie de ce club. Xavi a joué un rôle très important dans ma décision de venir au Qatar", a-t-il indiqué.

Cazorla a déjà pu se prendre en photo ses nouvelles couleurs. On l’a vu notamment poser au côté de son ex-coéquipier et nouveau coach, Xavi Hernandez. Le duo espère pouvoir remporter de nouveaux trophées ensemble.