OFFICIEL - Said Benrahma quitte l'OL

L’OL a annoncé le départ de Said Benrahma, vendredi.

Le mercato hivernal prend fin le 3 février prochain. A trois jours de la fermeture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais continue de faire le ménage au sein de son effectif. Ce vendredi, le club rhodanien a officialisé le départ de Said Benrahma, un an après son arrivée.

Said Benrahma quitte l’OL et s’envole pour Neom SC

Said Benrahma va continuer la saison loin de Lyon. En manque de temps jeu lors de cette campagne, l’international algérien était l’un des candidats les plus susceptibles à un départ. Courtisé par des clubs anglais, c’est finalement une écurie saoudienne qui a raflé la mise dans ce dossier. Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a officialisé le prêt de Said Benrahma vers Neom SC, club de 2e division saoudienne. L’ancien attaquant West Ham rejoint le club du Golfe sous la forme d’un prêt avec option d’achat de « 12M€, auquel pourra s’ajouter un montant maximum de 3M€ de bonus » comme l’indique l’OL dans son communiqué.

L'article continue ci-dessous

Prêté jusqu’à la fin de la saison, Said Benrahma devrait être recruté définitivement par Neom SC en cas de montée du club en première division. Ce qui devrait se faire sachant que l’écurie saoudienne est leader de D2 avec deux points de plus que son dauphin. Barré par la concurrence de Malick Fofana ou encore de Rayan Cherki, Said Benrahma va donc essayer de se relancer dans le Golfe. Avec le départ de l’Algérien, l’OL se rapproche un peu plus du déblocage de ses finances par la DNCG.