OFFICIEL : Ross Barkley prêté à Aston Villa

L'international anglais s'est retrouvé en marge de l'équipe de Frank Lampard et a donc été prêté à Villa Park pour la campagne 2020-21.

Le milieu de terrain de , Ross Barkley, rejoint , une autre équipe de , dans le cadre d'un prêt d'une saison pour la campagne 2020-21. L'international anglais, sélectionné 33 fois pour son pays en équipe A, est arrivé à Stamford Bridge en provenance d' en janvier 2018, mais s'est depuis retrouvé en marge de l'équipe première. Cette saison, Ross Barkley aurait fait face à une féroce concurrence avec le recrutement XXL des Blues.

"Aston Villa a le plaisir d'annoncer la signature de Ross Barkley sous la forme d'un prêt en provenance de Chelsea d'une durée d'une saison", expliquent les Villans dans leur communiqué. L'entraîneur d'Aston Villa, Dean Smith, a déclaré au site internet du club : "Réussir à signer un joueur de la qualité de Ross est un véritable coup d'État pour notre club et je suis certain qu'il prospérera ici et améliorera notre équipe."

Auteur de cinq buts et cinq passes décisives en 31 apparitions pour les Blues, toutes compétitions confondues la saison dernière, le joueur de 26 ans s'était révélé utile pour Frank Lampard en sortie de banc. Désormais, il va viser une place de titulaire à Aston Villa, où il sera attendu comme un leader dans l'entrejeu et sera chargé d'aider son compatriote Jack Grealish à tirer les Villans vers le haut, et à les maintenir en Premier League cette saison.