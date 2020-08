OFFICIEL - Rennes engage Guirassy

C'est officiel, Serhou Guirassy rejoint le Stade Rennais. L'attaquant de 24 ans quitte Amiens. Le montant du transfert n'a pas été communiqué.

Comme nous vous l'annonçions, le dossier Guirassy a été bouclé par Rennes. Auteur d'une saison aboutie en avec Amiens (13 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues), Guirassy va poursuivre sa carière en Bretagne.

"Je suis soulagé, a glissé le joueur pour ses premiers mots en tant que Rennais. Ça a pris du temps mais je suis très fier et très heureux de rejoindre un club tel que le Stade Rennais F.C. J’ai hâte de découvrir les supporters et mes nouveaux coéquipiers. J’espère que l’on va faire de grandes choses cette saison en championnat et en Ligue des Champions", a-t-il ajouté.

Le communiqué breton se félicite d'avoir pu mettre le grappin sur une telle recrue. "Il vient renforcer le front de l’attaque rennaise. L’attaquant amiénois Serhou Guirassy, 24 ans, s’est engagé ce jeudi pour cinq ans avec les Rouge et Noir. Joueur véloce, puissant et percutant, le natif d’Arles était observé et convoité par de nombreuses écuries étrangères. C’est finalement en Bretagne qu’il a choisi d’évoluer et de découvrir les joutes européennes", peut-on ainsi lire sur le site officiel de Rennes.