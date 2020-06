OFFICIEL - Quentin Cornette (Amiens) annonce son départ

En fin de contrat au 30 juin prochain, Quentin Cornette ne poursuivra pas l'aventure avec les Picards, comme il l'a annoncé ce dimanche sur Instagram.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Quentin Cornette ne prolongera pas l'aventure à Amiens. Recruté durant l'été 2016, l'ancien du MHSC va donc quitter les Picards, relégués en suite à l'arrêt définitif de la saison 2019-20. C'est le joueur lui-même qui l'a annoncé ce dimanche, sur Instagram.

"En espérant un dénouement favorable pour vous"

"C'est le moment de partir, de dire au revoir à ceux qui m'ont aidé et soutenu au sein d'Amiens et de ses supporters. Durant ces 4 années au club, où j'ai souffert en alliant haut et bas, j'ai grandi et me suis forgé pour l'avenir en tant que joueur et homme à la fois. Je pars d'ici avec la tête haute malgré tout, ce n'était pas ma plus grande réussite mais pas un échec non plus car j'ai beaucoup appris", a d'abord écrit le joueur de 26 ans, non sans une certaine émotion.



"Alors, un grand merci à tous. Coéquipiers, staff, intendant, et toutes les personnes qui travaillent pour ce club, sans oublier les supporters. Bonne chance pour la suite à Amiens en espérant un dénouement favorable pour vous et tout le monde dans les jours à venir", a-t-il ajouté ensuite, faisant référence à la décision tant attendue qui sera décidée lors de la prochaine Assemblée générale de la Ligue de football professionnel. Un départ qui en appelle d'autres.