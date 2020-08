OFFICIEL - PSG-Metz reporté au 16 septembre

Avec la qualification du PSG en demi-finale de Ligue des champions, la rencontre entre le club de la capitale et Metz a été reporté.

Le PSG ne débutera pas sa saison en en même temps que ses concurrents. Alors que le championnat de va reprendre ses droits la semaine prochaine, le club de la capitale est toujours engagé en et ne pourra donc pas disputer la 1ère journée de le week-end du 22-23 août, alors que la finale de la C1 est elle-même prévue à cette date, et que la demi-finale du PSG se joue quelques jours plus tôt, le 18 août.

En effet, la Ligue 1 a annoncé la modification de la programmation TV de la 1ère journée de championnat de France ce jeudi, au lendemain de la qualification du PSG face à l' en quarts de finale de la Ligue des champions. Initialement prévue le 23 août prochain, la rencontre opposant le au ne sera finalement disputée que le mercredi 16 septembre prochain au Parc des Princes à 19h sur la chaîne Téléfoot.

En raison de la qualification du @PSG_inside pour les demi-finales de @ChampionsLeague, la rencontre #PSGFCM de la première journée de championnat se déroulera le mercredi 16 septembre !



Pour le moment, le match du PSG est le seul à être décalé, mais il en serait de même pour l'Olympique Lyonnais en cas de qualification contre samedi soir. Dans ce cas-là, l'OL affronterait également le mercredi 16 septembre à 19h. Pour le reste des rencontres, elles auront bien lieu à partir du vendredi 21 août jusqu'au dimanche 23 août.