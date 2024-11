OFFICIEL - Patrick Vieira retrouve un banc

Genoa vs Cagliari

Dans les tuyaux depuis quelques heures, c’est désormais officiel. Patrick Vieira retrouve officiellement un nouveau banc.

Au chômage depuis son départ du Racing Club de Strasbourg l’été dernier, Patrick Vieira peut désormais pousser un ouf de soulagement. Le technicien français débarque en Italie pour une première aventure en tant qu’entraîneur en Serie A.

Patrick Vieira nouveau coach du Genoa

Sans club depuis juillet 2024 après son aventure d’une saison au RC Strasbourg, l’ancien milieu défensif international français (107 capes, 6 buts) retrouve du service. Comme annoncé ces dernières heures, l’ancien coach de Crystal Palace vient de s’engager avec le Genoa FC en Serie A italienne. Le technicien français succède ainsi à Alberto Gilardino, qui a quitté le club. Le contrat n’a pas fuité, mais la presse italienne indique un contrat d’une saison, notamment jusqu’en 2026.

« Le Genoa CFC annonce avoir confié la direction technique de l'équipe première à Patrick Vieira. Le nouvel entraîneur dirigera la première séance d'entraînement dans l'après-midi après la formalisation du contrat au siège de Villa Rostan. Après une carrière professionnelle, entre 2011 et 2015, en tant qu'Executive Development Football à la Manchester City Academy, Vieira a entraîné les équipes de New York, Nice, Crystal Palace et Strasbourg au cours de sa carrière. Bienvenue monsieur ! », a indiqué l’actuel 17e de Serie A, qui compte sur son nouveau coach pour se maintenir dans l’élite.