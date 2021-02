OFFICIEL - Nemanja Radonjic rejoint le Hertha

L’Olympique de Marseille vient de confirmer l’engagement de son ailier serbe Nemanja Radonjic avec le Hertha Berlin.

Nemanja Radonjic ne terminera pas la saison à Marseille. A quelques heures de la fermeture du mercato, le milieu offensif serbe a pris la direction de l’Allemagne et du club du Hertha.

L’ex-joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade rejoint la formation berlinoise dans le cadre d’un prêt et avec une option d’achat à la clé. Celle-ci s’élèverait à 12.5M€.

L'article continue ci-dessous

Bonne chance 𝗡𝗲𝗺𝗮𝗻𝗷𝗮 𝗥𝗮𝗱𝗼𝗻𝗷𝗶𝗰 💪



Notre international 🇷🇸 est prêté au @HerthaBSC 🇩🇪 pour la deuxième partie de saison.



Plus d'informations 👉 https://t.co/mBT0Bo2p2i pic.twitter.com/hW8wmjf5Uy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2021

L’OM libère Radonjic mais cadenasse Caleta-Car

Le départ de Radonjic est tout sauf une surprise. Cette saison, il n’avait pas été beaucoup utilisé par André Villas-Boas. Ce dernier ne lui a fait démarrer que six rencontres, toutes compétitions confondues. Et son rendement devant les buts est resté assez décevant, avec seulement deux réalisations réussies et une passe décisive offerte.

Radonjic n’est pas le seul joueur pour qui l’OM a reçu une offre tardive. C’est aussi le cas de Duje Caleta-Car. Le défenseur croate a fait objet d’une proposition de Liverpool. Mais, les Merseysiders ont été éconduits car les Phocéens n’ont pas suffisamment de temps pour lui chercher un remplaçant.

Au sein de sa nouvelle équipe, Radonjic va côtoyer un champion du monde. Sami Khedira renforce également le Hertha en provenance de la Juventus.