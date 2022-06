OFFICIEL : Nayef Aguerd rejoint West-Ham

Les Hammers avaient fait de l'ajout d'un autre défenseur central une priorité et ils ont trouvé leur homme en l'international marocain.

West Ham a dépensé beaucoup pour Nayef Aguerd. David Moyes a obtenu le renfort en défense centrale qu'il recherchait depuis un certain temps, l'international marocain ayant rejoint l'est de Londres en provenance de Rennes. Le défenseur de 26 ans a passé les quatre dernières saisons en France, et sa cote a considérablement augmenté au cours de cette période.

Un nouveau défi en Premier League est maintenant prêt à être relevé pour le Marocain, et Aguerd est prêt à s'intégrer directement au London Stadium. Les Hammers ont beaucoup investi dans les capacités actuelles d'Aguerd et son potentiel de croissance future.

Moyes a réussi à convaincre son conseil d'administration que 35 millions d'euros sera de l'argent bien dépensé pour le Marocain hautement qualifié. Il portera le numéro 27 pour les Hammers. L'arrivée d'Aguerd ajoutera une profondeur importante aux rangs défensifs de West Ham, qui se prépare à une campagne 2022-23 qui comprendra une participation à une compétition continentale.

La septième place obtenue la saison dernière a permis au club de se qualifier pour l'Europa Conference League, et Moyes a fait part de son désir de recruter de nouveaux joueurs : "La vérité est que j'ai probablement attendu six mois à un an. Comment puis-je le faire grandir un peu mieux et plus fort. Je n'ai jamais cessé de penser à l'avenir et à la croissance du club."

L'article continue ci-dessous

Avec l'acquisition d'Aguerd, West Ham peut maintenant écouter les offres pour Issa Diop, le Français de 25 ans - qui a suscité l'intérêt de Manchester United avant de connaître une baisse de forme - entrant dans les 12 derniers mois de son contrat. Aguerd est un défenseur central gaucher, et est considéré comme un remplaçant idéal à long terme d'Angelo Ogbonna dans les rangs des Hammers.

En 31 apparitions en Ligue 1 la saison dernière, il a réalisé en moyenne une interception, un tacle et 4,1 dégagements par match, tout en gagnant 3,1 duels aériens. Il compte 25 sélections avec le Maroc et a été omniprésent lors de la qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Aguerd a également participé aux deux matches de barrage de son pays contre la RD Congo, qui ont permis aux Marocains de décrocher leur billet pour la phase finale de la Coupe du monde au Qatar.