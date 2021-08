OFFICIEL - Moise Kean successeur de Cristiano Ronaldo à la Juve

La Juventus Turin a obtenu le prêt pour deux saisons de l'attaquant Moise Kean. L'Italien aura la lourde tâche de faire oublier Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo officiellement de retour à Manchester United, la Juventus Turin n'est pas restée bien longtemps orpheline de son buteur vedette. Le gouffre laissé en attaque a déjà été comblé, ce mardi, avec la signature de Moise Kean. L'international italien est donc de retour à la Vieille Dame, deux ans après son départ.



Manchester United annonce le retour de Cristiano Ronaldo

En effet, le profil choisi par le club avec l'entraîneur Allegri est un joueur qui connait bien la maison et est déjà passé par Turin en laissant un très bon souvenir. L'attaquant, fraîchement revenu à Everton après une saison convaincante en prêt au PSG, est considéré comme le pion idéal pour une Juve jeune mais toujours ambitieuse. La saison dernière, il avait inscrit 17 buts en 41 rencontres disputées toutes compétitions confondues, mais n'avait pas été conservé par le club de la capitale française.

"Retour à la maison. C'est la phrase parfaite pour décrire le retour officiel de Moise Kean à la Juventus depuis Everton. Le joueur de 21 ans revient au club, où non seulement il a fait ses premiers pas dans le football professionnel, mais où il a grandi, en tant que garçon et joueur, au sein de notre secteur des jeunes. Moise est de retour et il nous rejoint en prêt", informe la Vielle Dame.

Icardi hors d'atteinte, la Juve mise sur Kean

Après s'être intéressée à un autre attaquant du Paris Saint-Germain en la personne de Mauro Icardi, la Juventus Turin a donc fait le choix d'accélérer sur la piste Moïse Kean. Initialement retenu par Everton et Rafael Benitez, le joueur de 21 débarque dans le Piémont sur la forme d'un prêt payant (7 millions d'euros), lequel est assorti d'une option d'achat obligatoire suivant certaines conditions.

L'article continue ci-dessous

Précision de taille, le prêt porte sur une durée de deux ans. Quatrième de Serie A la saison dernière, la Juventus Turin prépare donc l'avenir en misant sur la jeunesse. Loin de l'agitation créée par d'autres cadors européens, le club italien est resté mesuré cet été, débutant un nouveau cycle sous le signe de la reconstruction.

Moise Kean est la quatrième recrue estivale de la Vieille Dame, après les signatures de Kaio Jorge et Manuel Locatelli, respectivement arrivés en provenance de Santos et de Sassuolo. Weston McKennie, prêté par Schalke 04 lors de l'exercice 2020-21, s'est quant à lui engagé définitivement en échange de 20 millions d'euros.