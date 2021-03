OFFICIEL - Mohamed Simakan (Strasbourg) à Leipzig cet été

Strasbourg et Leipzig sont parvenus à un accord pour le transfert du Mohamed Simakan (20 ans). Le jeune défenseur va finir la saison en Alsace.

Habitué à faire ses emplettes en Ligue 1, le RB Leipzig ne déroge pas à ses bonnes habitudes en ce début d'année 2021. En effet, l'actuel dauphin du Bayern Munich en Bundesliga est officiellement tombé d'accord avec le Racing Club de Strasbourg pour le transfert du jeune défenseur Mohamed Simakan (20 ans).

Début février, Goal évoquait un accord à hauteur de 15 millions d'euros scellé entre les deux formations. Ces derniers mois, deux clubs se menaient une rude bataille pour l'enrôler : l'AC Milan et Leipzig. Finalement, ce sont bien les Allemands qui sont parvenus à enrôler le natif de Marseille, voué à un grand avenir.

L'article continue ci-dessous

Accord entre les deux clubs, transfert effectif cet été

Le Racing Club de Strasbourg l'a annoncé via un communiqué officiel ce lundi. "Le Racing Club de Strasbourg Alsace et le RB Leipzig se sont mis d’accord pour le transfert de Mohamed Simakan. Le défenseur strasbourgeois terminera la saison avec le RCSA et rejoindra le club allemand en fin de saison", écrit le club alsacien.

Si les deux équipes se sont entendues pour valider cette transaction, Mohamed Simakan va rester en Alsace pour y terminer une saison décisive sous les ordres de Thierry Laurey, alors que le RCSA n'a toujours pas assuré son maintien dans l'élite, avec 33 points au compteur, soit 4 points d'avance sur la zone rouge.

"Ici, je peux me développer de manière optimale"

En attendant son départ dans quelques mois, Mohamed Simakan s'est dit très heureux de s'engager en faveur de Leipzig. "J'ai choisi le RB Leipzig parce que je pense que le club est le meilleur pour ma carrière. Ici, je peux me développer de manière optimale et je suis mis au défi chaque jour. J'ai vraiment hâte de voir la Bundesliga, la ville de Leipzig et de connaître mes coéquipiers et les fans", se félicite le jeune défenseur, dans des propos accordés au site officiel du club allemand.

"J'ai échangé des points de vue avec certains des joueurs au cours de mon processus de prise de décision et ils n'ont rapporté que des choses positives. Je veux m'intégrer le plus rapidement possible et faire ma part pour atteindre les grands objectifs du club", ajoute Mohamed Simakan, soucieux de ne pas griller les étapes. Pour rappel, le club entraîné par Julian Nagelsmann voit en Mohamed Simakan un successeur à Dayot Upamecano, autre défenseur tricolore, qui rejoindra le Bayern Munich.