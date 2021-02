OFF - Le Bayern s'offre Upamecano

Le Bayern Munich vient d'annoncer le transfert du défenseur français du Bayer Leverkusen Dayot Upamecano.

On en entendait parler depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. Après la saison en cours avec le RB Leipzig, Dayot Upamecano va rejoindre le Bayern Munich pour les cinq prochaines années.

Le défenseur français a trouvé un accord avec les champions d'Allemagne pour une arrivée en juin prochain comme l'ont annoncé les bavarois.

Le champion d'Europe en titre, et récent vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs contre les Tigres de Monterrey a oeuvré dans l'ombre pour atteindre son objectif, alors que le mercato hivernal est fermé depuis 15 jours.

Et pour arriver à s'offrir le très convoité défenseur français, le Bayern n'a pas fait dans la dentelle. Le club munichois a tout simplement sorti les 42 millions d'euros de sa de clause libératoire.

«Dayot Upamecano (22 ans, RB Leipzig) jouera pour le FC Bayern Munich à partir du 1er juillet 2021. Le défenseur et le Rekordmeister se sont mis d'accord sur une coopération de cinq ans jusqu'au 30 juin 2026», lit-on dans le communiqué officiel du club bavarois.

L'international français (22 ans, 3 sélections, 1 but) du RB Leipzig, qui disposait de plusieurs offres - Chelsea, Liverpool notamment - a donc tranché et a choisi de poursuivre son aventure en Bundesliga dans un club où il retrouvera plusieurs compatriotes tels que Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Kingsley Coman et Bouna Sarr.

Le Bayern Munich anticipe donc bien le départ de David Alaba en fin de saison, lui qui n'est pas parvenu à trouver un accord avec le club allemand pour une prolongation de bail.

De son côté et pour remplacer Upamecano, le RB Leipzig a les yeux rivés sur le Strasbourgeois Mohamed Simakan.