Le club de Milan a annoncé, ce dimanche, le départ de l'ailier portugais Rafael Leão de ses rangs au cours de l'été en cours.

Milan a déclaré, dans un communiqué publié sur son site officiel : « Le club annonce le transfert définitif de son joueur Rafael Alexandre da Conceição Leão vers le club turc de Galatasaray. »





Milan a adressé ses remerciements à Rafael Leão pour le professionnalisme et la passion dont il a fait preuve sous le maillot des Rossoneri tout au long des sept saisons qu'il a passées avec l'équipe, durant lesquelles il a contribué au sacre en Serie A lors de la saison 2021-2022, ainsi qu'à la Supercoupe d'Italie en 2024.

Milan a souhaité à Rafael Leão beaucoup de succès, tant sur le plan personnel que professionnel, dans ce nouveau chapitre de sa carrière.

Le réseau « Sky Sport Italia » avait précédemment révélé que l'accord entre Milan et Galatasaray prévoit que le club turc verse 43 millions d'euros à titre de montant fixe, auxquels s'ajoutent 2 millions d'euros de bonus et variables, Milan conservant 20 % des bénéfices d'une éventuelle future vente du joueur.



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