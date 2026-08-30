Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Chelsea FC v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Officiel : Milan annonce le départ de Rafael Leão

Mercato
R. Leao
Milan AC
Galatasaray
Serie A
Portugal
Italie
Turquie

Fin de l'histoire avec les Rossoneri

Le club de Milan a annoncé, ce dimanche, le départ de l'ailier portugais Rafael Leão de ses rangs au cours de l'été en cours.

Milan a déclaré, dans un communiqué publié sur son site officiel : « Le club annonce le transfert définitif de son joueur Rafael Alexandre da Conceição Leão vers le club turc de Galatasaray. »

Milan a adressé ses remerciements à Rafael Leão pour le professionnalisme et la passion dont il a fait preuve sous le maillot des Rossoneri tout au long des sept saisons qu'il a passées avec l'équipe, durant lesquelles il a contribué au sacre en Serie A lors de la saison 2021-2022, ainsi qu'à la Supercoupe d'Italie en 2024.

 La Serie A gratuitement sur stc tv pour les abonnés aux forfaits BeITY Fiber, Mefawtar 4, Max, Pro 4 et 5Regardez maintenant !

Super Lig
Istanbul Basaksehir crest
Istanbul Basaksehir
IBS
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Serie A
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Milan AC crest
Milan AC
MIL

Milan a souhaité à Rafael Leão beaucoup de succès, tant sur le plan personnel que professionnel, dans ce nouveau chapitre de sa carrière.

Le réseau « Sky Sport Italia » avait précédemment révélé que l'accord entre Milan et Galatasaray prévoit que le club turc verse 43 millions d'euros à titre de montant fixe, auxquels s'ajoutent 2 millions d'euros de bonus et variables, Milan conservant 20 % des bénéfices d'une éventuelle future vente du joueur.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google