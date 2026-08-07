Officiel : Milan annonce la résiliation du contrat de Bennacer

Le Milan AC a annoncé la fin de son contrat avec le milieu de terrain algérien Ismaël Bennacer, d'un commun accord entre les deux parties.

Le Milan AC a précisé, dans un communiqué publié sur son site officiel, être parvenu à un accord avec le milieu de terrain Ismaël Bennacer prévoyant la résiliation à l'amiable du contrat qui les liait.

Le club a conclu son communiqué en adressant ses meilleurs vœux au joueur pour la réussite et le succès dans la suite de sa carrière.

Pour rappel, Bennacer avait rejoint le Milan AC à l'été 2019 en provenance d'Empoli pour 16 millions d'euros, et il a réussi à remporter avec les Rossoneri le titre de champion d'Italie ainsi que la Supercoupe nationale.

Bennacer a été prêté au cours des deux dernières saisons à Marseille et au Dinamo Zagreb.

Selon Fabrizio Romano, expert du mercato, Bennacer devrait rejoindre les rangs d'Al-Gharafa au Qatar au cours de l'actuel mercato estival.

