OFFICIEL - Andrea Pirlo quitte la Juventus Turin

Via un communiqué officiel, la Juventus Turin vient d'annoncer sa séparation avec Andrea Pirlo, entraîneur arrivé il y a un sur le banc du club.

Une saison et puis s'en va ! L'aventure d'Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus Turin aura été de courte durée. Arrivé il y a un, l'Italien a officiellement été démis de ses fonctions ce vendredi. Via un communiqué, la Vieille Dame a souhaité bon vent à celui aura eu le mérite de remporter la Coupe d'Italie et la Super Coupe d'Italie.



"Merci Andrea. Ce sont les premiers mots que nous devons tous dire à la fin de cette expérience spéciale ensemble. Il y a quelques mois, Andrea Pirlo, icône du football mondial, a commencé sa nouvelle aventure, sa première en tant qu'entraîneur. Pour ce faire, il faut d'abord du courage, mais aussi une prise de conscience de ses propres moyens, surtout dans une période marquée par des milliers de difficultés", recontextualise d'abord la Juventus Turin, remerciant vivement son ancienne gloire.

Massimiliano Allegri fortement pressenti pour lui succéder

"Et puisque dans le football, ce qui compte, ce sont les victoires, rappelons-les : en l'espace de quelques mois, la Juve de Pirlo a remporté deux trophées : la Supercoupe italienne et la Coppa Italia (...) Pour tout cela, pour le courage, le dévouement, la passion avec lesquels il a démontré chaque jour, nos remerciements vont au Maestro, au Coach et à Andrea, cela vient vraiment du cœur. En plus de notre bonne chance pour l'avenir, ce sera sûrement une merveilleuse chance", ajoute le club.

Si Andrea Pirlo a en effet ajouté deux trophées au palmarès de la Juventus Turin, son bilan reste des plus contrastés. Entre l'élimination précoce en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale face au FC Porto et la décevante 4ème place au classement final en Serie A, force est de constater qu'il n'a pas été au niveau escompté.

Pour le remplacer, la Juve devrait faire confiance à un ancien de la maison. Si le nom de Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, a vivement été évoqué, c'est bel et bien Massimiliano Allegri qui devrait faire son grand retour, selon plusieurs sources concordantes. L'officialisation serait même imminente.