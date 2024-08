OFFICIEL - Marco Reus a un nouveau club

Un club de MLS a recruté l'ancien milieu offensif de Dortmund sur la base d'un transfert gratuit.

Après des mois de spéculation, Reus a officialisé son transfert tant attendu en MLS en signant un contrat avec le LA Galaxy, leader de la Conférence Ouest, a annoncé le club jeudi. Le Galaxy a acquis les droits de découverte de Reus auprès du Charlotte FC en échange de 400 000 dollars de General Allocation Money, répartis entre 2024 et 2025. Son contrat durera jusqu'à la fin de la saison 2026, date à laquelle Reus aura 37 ans.

En la personne de Reus, les Galaxy s'offrent l'un des joueurs les plus efficaces de l'histoire récente de la Bundesliga. Le milieu de terrain offensif a inscrit 301 buts en 12 saisons sous le maillot de Dortmund et a été élu trois fois meilleur joueur de l'année en Bundesliga. Il a aidé Dortmund à remporter deux fois la Coupe d'Allemagne et a participé à deux finales de la Ligue des champions.

L'entraîneur en chef du LA Galaxy, Greg Vanney, a salué la qualité de Reus dans un communiqué : « Nous sommes ravis d'accueillir Marco dans notre équipe. C'est un gagnant et un leader qui a fait ses preuves, dont le talent et la vision du jeu s'intégreront parfaitement au groupe alors que nous nous préparons à la reprise du championnat et à la course aux play-offs. »