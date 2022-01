OFFICIEL : Marcelo quitte l'Olympique Lyonnais

Marcelo et l'Olympique Lyonnais c'est (enfin) fini. Le défenseur brésilien n'est plus un joueur de l'Olympique Lyonnais depuis ce mercredi et se retrouve libre de poursuivre sa carrière où il le souhaite. Arrivé en 2017 en provenance du Besiktas, Marcelo s'était vite imposé dans le onze de l'OL mais son passage à Lyon s'est détérioré au fur et à mesure des saisons, sa relation avec les supporters rhodaniens n'étant pas toujours très bonne.

Accord à l'amiable trouvé

Cet été, la carrière lyonnaise de Marcelo avait pris une toute autre tournure. Le défenseur brésilien avait été écarté de l'équipe première par ses dirigeants suite à une défaite face à Angers en Ligue 1 lors de laquelle Peter Bosz avait trouvé le comportement de son expériementé défenseur choquant. Pourtant prolongé jusqu'en 2023 quelques mois auparavant, Marcelo a été envoyé en équipe réserve.

Le défenseur brésilien a donc passé l'ensemble de la première partie de saison à évoluer en équipe réserve, en attendant de trouver un accord à l'amiable pour résilier son contrat avec les Gones. Le défenseur de 34 ans, qui gagne 2,4 millions d'euros par an et occupe une place d'extracommunautaire, ne comptait pas faire de cadeau à ses dirigeants en renoncant à son argent. Finalement, les deux parties ont réussi à trouver un accord.

Libre après six mois en réserve

Ce mercredi, l'Olympique Lyonnais a annoncé avoir trouvé un accord avec Marcelo pour mettre un terme au contrat du Brésilien. Le défenseur central quitte donc le club rhodanien après quatre saisons et demie sous les couleurs de l'OL. Le club rhodanien a confirmé cette nouvelle dans un communiqué publié sur son site internet.

"L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Marcelo pour une résiliation de son contrat. La direction du club et le défenseur ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration qui courrait jusqu’au 30 juin 2023. L’OL souhaite une bonne continuation à Marcelo qui aura fait preuve de professionnalisme depuis son arrivée en 2017, disputant 167 matches toutes compétitions confondues avec le club", a confirmé le club rhodanien.

Du haut de ses 34 ans, Marcelo va donc pouvoir poursuivre sa carrière où il le souhaite. L'été dernier, un retour en Turquie était dans les tuyaux une fois qu'il avait été envoyé en équipe réserve. De son côté, l'OL économise un gros salaire de son effectif et récupère une place d'extracommunautaire qui pourrait lui servir cet hiver ou l'été prochain pour recruter un joueur non européen.