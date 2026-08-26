Officiel : Manchester City annonce le recrutement d'Ayoub Bouaddi

Manchester City a annoncé ce mercredi, sur son site officiel, la signature du Marocain Ayyoub Bouaddi, en provenance du club français de Lille, avec un contrat de 5 ans, le liant au club anglais jusqu'en 2031, après la finalisation des démarches du transfert et l'obtention des autorisations internationales.

Âgé de 18 ans, Bouaddi arrive à Manchester City en tant que l'un des jeunes talents les plus en vue du football mondial, après avoir disputé 96 matches sous le maillot de Lille, en plus de sa participation à 8 rencontres internationales avec l'équipe nationale du Maroc.

Le milieu de terrain marocain a débuté son parcours avec l'équipe première de Lille en Ligue Europa Conférence, seulement 3 jours après avoir fêté ses seize ans, avant de s'imposer progressivement et de devenir l'un des éléments clés du milieu de terrain du club français.

Bouaddi : Manchester City est le meilleur club du monde

Bouaddi a déclaré après la finalisation de son transfert à Manchester City : « C'est une journée très spéciale pour moi et ma famille. »

Il a ajouté : « Manchester City est pour moi le meilleur club du monde. C'est un rêve d'être ici et de pouvoir me qualifier de joueur de Manchester City. »

Il a poursuivi : « Je suis City depuis de nombreuses années et j'aime son style de jeu. Le club essaie toujours de proposer un football de grande qualité, et il a prouvé qu'il est une équipe qui sait gagner. Ce club semble avoir été construit pour remporter des victoires. »

Il a continué : « L'équipe compte des joueurs de classe mondiale, Enzo est un entraîneur formidable, et j'ai hâte de jouer à l'Etihad Stadium devant tous les supporters. »

Le joueur marocain a précisé : « J'ai encore beaucoup de choses à améliorer, je n'ai que 18 ans. Je suis heureux des progrès que j'ai accomplis jusqu'à présent, mais je sais que je peux beaucoup m'améliorer, et il n'y a pas de meilleur endroit pour moi pour le faire. »

Il a conclu : « Ce club exige de remporter des titres, et je donnerai tout ce que j'ai pour m'assurer que nous jouons la victoire pour chaque titre. »

Hugo Viana : Bouaddi possède un potentiel immense

De son côté, Hugo Viana, le directeur sportif de Manchester City, a salué les qualités de Bouaddi, affirmant que le joueur possède un grand potentiel.

Viana a déclaré : « Le potentiel d'Ayyoub est absolument immense, c'est un joueur qui possède tout ce dont a besoin un milieu de terrain de haut niveau. »

Il a ajouté : « Bien qu'il n'ait que 18 ans, il possède déjà une intelligence de jeu exceptionnelle, et il continuera à se développer sous la direction d'Enzo Maresca. »

Il a enchaîné : « Nous l'avons suivi de très près, et au fil du temps nous sommes devenus de plus en plus convaincus qu'il s'agit d'un immense talent qui brillera avec Manchester City. »

Brillant avec l'équipe nationale du Maroc

Bouaddi avait affiché un niveau remarquable avec l'équipe nationale du Maroc lors de la dernière Coupe du monde, après avoir évolué au poste de milieu défensif et attiré les regards grâce à son calme et à sa capacité à contrôler le rythme du jeu.

Lors de la confrontation entre le Maroc et le Brésil, le taux de possession de l'équipe marocaine a atteint près de 70 % en première mi-temps, tandis que la précision des passes de Bouaddi s'est élevée à 91 %, avec 16 passes réussies dans le tiers offensif, en plus de 6 récupérations de balle, 5 interceptions et 9 duels remportés.

Bouaddi a atteint avec le Maroc les quarts de finale de la Coupe du monde, avant d'être éliminé face à la France.

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Bouaddi portera le maillot numéro 32

Manchester City a révélé que Bouaddi portera le maillot numéro 32 avec l'équipe, un numéro qu'il portait également durant sa période à Lille.

Le joueur marocain constitue la quatrième recrue de Manchester City durant la période des transferts estivaux, après les signatures d'Elliot Anderson, Jérémy Monga et Gerónimo Rulli.

Bouaddi espère poursuivre son développement au sein de Manchester City et élever son niveau sous la direction du staff technique, au début d'un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle.

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