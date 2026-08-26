Officiel : Manchester City annonce la signature d'Ayoub Bouaddi

Manchester City a annoncé, ce mercredi, via son site officiel, la signature du Marocain Ayyoub Bouaddi, en provenance des rangs du club français de Lille, pour un contrat de 5 ans, qui le liera au club anglais jusqu'en 2031, après la finalisation des démarches du transfert et l'obtention des autorisations internationales.

Bouaddi, âgé de 18 ans, arrive à Manchester City comme l'un des plus grands jeunes talents du football mondial, après avoir disputé 96 matchs sous le maillot de Lille, en plus de sa participation à 8 matchs internationaux avec la sélection du Maroc.

Le milieu de terrain marocain a débuté son parcours avec l'équipe première de Lille en Ligue Europa Conférence, seulement 3 jours après avoir fêté ses seize ans, avant de s'imposer progressivement et de devenir l'un des éléments essentiels du milieu de terrain de l'équipe française.

Bouaddi : Manchester City est le meilleur club du monde

Bouaddi a déclaré après la finalisation de son transfert à Manchester City : « C'est un jour très spécial pour moi et ma famille. »

Il a ajouté : « Manchester City est pour moi le meilleur club du monde, c'est un rêve d'être ici et de pouvoir me dire joueur de Manchester City. »

Il a poursuivi : « J'ai regardé City pendant de nombreuses années, et j'adore son style de jeu. Le club essaie toujours de proposer un football de grande qualité, et il a prouvé qu'il est une équipe qui sait gagner ; ce club semble avoir été bâti pour remporter des victoires. »

Il a enchaîné : « L'équipe compte des joueurs de classe mondiale, Enzo est un entraîneur formidable, et j'ai vraiment hâte de jouer à l'Etihad Stadium devant tous les supporters. »

Le joueur marocain a précisé : « J'ai encore beaucoup à faire pour progresser, car je n'ai que 18 ans. Je suis heureux des progrès que j'ai réalisés jusqu'à présent, mais je sais que je peux beaucoup m'améliorer, et il n'y a pas de meilleur endroit pour moi pour le faire. »

Il a conclu : « Ce club exige de remporter des titres, et je donnerai tout ce que j'ai pour m'assurer que nous jouons pour chaque titre. »

Hugo Viana : Bouaddi possède un potentiel immense

De son côté, Hugo Viana, le directeur sportif de Manchester City, a salué les qualités de Bouaddi, affirmant que le joueur possède un grand potentiel.

Viana a déclaré : « Le potentiel d'Ayyoub est absolument immense, c'est un joueur qui possède tout ce dont a besoin un milieu de terrain de haut niveau. »

Il a ajouté : « Bien qu'il n'ait que 18 ans, il possède déjà une intelligence de jeu exceptionnelle, et il continuera à se développer sous la direction d'Enzo Maresca. »

Il a poursuivi : « Nous l'avons suivi de très près, et au fil du temps nous sommes devenus de plus en plus convaincus qu'il est un énorme talent qui brillera avec Manchester City. »

Brillant avec la sélection du Maroc

Bouaddi avait affiché un niveau remarquable avec la sélection du Maroc lors de la dernière Coupe du monde, après avoir évolué au poste de milieu défensif et attiré les regards grâce à son calme et à sa capacité à contrôler le rythme du jeu.

Lors de la confrontation entre le Maroc et le Brésil, le taux de possession de la sélection marocaine a atteint près de 70 % en première mi-temps, tandis que la précision des passes de Bouaddi a atteint 91 %, et il a réussi ses 16 passes dans le tiers offensif, en plus d'avoir récupéré le ballon à 6 reprises, réalisé 5 interceptions et remporté 9 duels.

Bouaddi a atteint avec le Maroc les quarts de finale de la Coupe du monde, avant l'élimination face à la France.

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Bouaddi portera le numéro 32

Manchester City a révélé que Bouaddi portera le numéro 32 avec l'équipe, un numéro qu'il portait également durant sa période à Lille.

Le joueur marocain est la quatrième recrue de Manchester City lors du mercato estival, après les signatures d'Elliot Anderson, Jérémy Monga et Gerónimo Rulli.

Bouaddi espère poursuivre son développement au sein de Manchester City, et élever son niveau sous la direction du staff technique, au début d'un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle.

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