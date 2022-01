OFFICIEL : Maitland-Niles (Arsenal) prêté à la Roma

La Roma a confirmé la signature en prêt du milieu de terrain d'Arsenal, Ainsley Maitland-Niles. Le milieu de terrain rejoint les Giallorossi pour le reste de la saison 2021-22, après être tombé en bas de la hiérarchie à l'Emirates Stadium. GOAL peut confirmer que la Roma n'a pas d'option d'achat dans ce deal.

José Mourinho voit en Maitland-Niles un joueur capable de jouer dans tous les secteurs de l'entrejeu, offrant ainsi à la Roma un renfort indispensable alors que le manager se plaint de la profondeur de son effectif. À propos de son arrivée dans la capitale italienne, Maitland-Niles s'est dit heureux et impatient.

Un jeune joueur qui répond aux exigences

"Je suis ravi d'être ici et j'ai hâte de commencer. Je veux contribuer à l'équipe et montrer quel genre de joueur je suis. Merci à tous les fans pour le soutien qu'ils m'ont déjà apporté. Nous espérons faire de grandes choses d'ici à la fin de cette saison". Le directeur général de la Roma, Tiago Pinto, a ajouté : "Avec Maitland-Niles, nous livrons à la Roma un jeune joueur qui répond aux exigences que nous recherchions pour renforcer l'équipe et qui sait comment remplir différents rôles. Lorsque nous avons parlé à Ainsley, nous avons été frappés par son enthousiasme à rejoindre notre groupe et à se mettre à la disposition de Mourinho".

Le milieu de terrain de 24 ans a fait ses débuts à Arsenal lors de la saison 2014-15, mais a véritablement percé deux saisons plus tard avec 28 apparitions en 2017-18. Il a fait 83 apparitions au cours des trois saisons suivantes, mais a un peu baissé dans la hiérarchie sous le règne de Mikel Arteta. En effet, il n'a joué que 11 fois cette saison, après avoir obtenu cinq sélections avec Angleterre en 2020 après être devenu un habitué d'Arsenal sous Unai Emery.

Les Anglais migrent vers la Roma

Maitland-Niles devient le dernier joueur anglais à se diriger vers l'Italie. Il rejoint Chris Smalling et Tammy Abraham à la Roma, ce dernier ayant rejoint le club l'été dernier après être tombé en disgrâce à Chelsea. L'ancien défenseur de Chelsea, Fikayo Tomori, a également trouvé un rôle régulier en Italie en jouant pour l'AC Milan.